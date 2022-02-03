痔瘡｜天冷排便痔瘡易出血？醫教喝水4重點：喝這種水糞便不乾硬

一般民眾都知道，多喝水對緩解便秘有幫助，只是有些人討厭喝沒味道的水，就改喝蜂蜜水，醫師指出，這對緩解便秘勉強有幫忙，但有民眾就問「喝蜂蜜水能緩解痔瘡嗎？」雖然緩解便秘也減少對痔瘡的摩擦，但這種幫助太間接！



水喝不夠糞便乾硬，痔瘡慢慢生成

台灣禾馨民權婦幼診所大腸直腸外科暨微創痔瘡手術專任主治醫師鍾雲霓指出，水是大腸最好的朋友，若糞便經常是羊屎便狀，多半是水分攝取不足的警訊。而肛門位於大腸最末端，如果水分攝取不足，很容易造成糞便乾硬、大腸循環狀態不佳；一旦排便不順，久而久之，痔瘡就開始悄悄醞釀。

▼痔瘡的高危群族（按圖 👇👇👇）

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鍾雲霓進一步說明，肛門內皮和黏膜相當細緻，每天受到糞便衝擊時，若含水量不足，很容易痔瘡破皮或肛裂；所以，維持良好的飲水習慣，有濕軟的糞便，才可以好好保護肛門，維持它的健康。

不過就有民眾問到，「喝蜂蜜水能不能緩解痔瘡？」鍾雲霓表示，雖然補充水分能緩解便秘，也就減少對痔瘡的摩擦，但這樣的幫忙太間接，當痔瘡發作時，是趕不上止痛消腫的！

天冷痔瘡排便出血？醫師教你4個喝水重點（按圖👇👇👇）

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鍾雲霓提醒，天氣變冷、變乾燥，許多病人出現排便出血或帶著血絲的問題，顯示更需要攝取更多水分。如何正確喝水，她給出以下幾點建議：

1. 養成多喝水習慣

台灣醫師鍾雲霓說，人體能自我調節，習慣多喝水、持之以恆後，在一周內就能見到效果。不但排尿狀況不會像剛建立習慣那麼頻繁，糞便也會開始愈來愈浸潤、柔軟，排便出血的問題自然迎刃而解。一般建議成人一天攝取總水量為2500～3000cc，這些水量不一定只來自於狂灌水，吃蔬菜水果、喝湯、喝飲品都算在總量內。

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2. 甜飲不建議當水

鍾雲霓不建議把蜂蜜水當水喝，原因是「熱量控制」。蜂蜜水雖有獨特養分，但它就是糖，熱量高。喝蜂蜜水補水，就相當喝手搖飲補水，還沒通便就先胖！

3. 別把茶、咖啡、酒當主要水源

茶、咖啡、酒的共通點是「利尿」，利尿讓水分流失，糞便最終還是乾的。

4. 補充晶凍狀水

另外，如果喝半天水都無法滋潤糞便，可以試試調整水分來源，可從仙草、愛玉、石花凍、洋菜凍（又稱大菜糕）來攝取，這些晶凍類的水分，留在腸中被回收的機會又比水慢一些，有機會替大腸內的糞便保水。

▼痔瘡預防方法（按圖 👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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