慢性發炎｜經常感冒、時常疲倦提不起勁？醫點出6大慢性發炎症狀
撰文：健康2.0
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韓國諧星金申英因圓潤、可愛的吃貨形象而著名，但某次就醫檢查時，卻被診斷出壽命只剩10年，體內不但慢性發炎，連抽血時的血液都浮油，這讓她下定決心開始減肥，在成功甩肉38公斤後，重新恢復健康。到底慢性發炎與肥胖有什麼關係？專家點出慢性發炎的6大症狀。
肥胖與慢性發炎的惡性循環
台灣中山醫院家庭醫學科醫師陳欣湄說明，大家都認為肥胖只是體型問題，但胖是有可能造成身體持續性產生慢性發炎。因為體重增加會讓脂肪細胞增大，但細胞被擠壓到極限後就會破裂死亡。在細胞死亡後，免疫系統會開始清理組織，同時釋放發炎物質，便形成慢性發炎的原因。
醫點出6大慢性發炎症狀（按圖了解👇👇👇）
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陳欣湄整理出以下關於慢性發炎6大症狀供民眾參考：
1. 疲倦
慢性發炎會讓全身感到很沉重、很疲倦、提不起勁，時常有累累的感覺。
2. 心情莫名低落
陳欣湄說明，部分研究發現，慢性發炎可能讓腦部受到影響，容易產生負面思考讓人抑鬱、焦慮、不耐煩。
3. 消化道症狀
部分的慢性發炎患者，也會併發腸躁症、腸漏症等問題。
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4. 皮膚與呼吸道症狀
慢性發炎患者也會有皮膚濕疹、過敏性鼻炎等問題。
5. 無法被解釋的疼痛
疼痛過於敏銳或是慢性頭痛一直伴隨無法痊癒，也是慢性發炎的徵兆，例如：普通的關節或是肌肉拉傷，疼痛感卻持續超過1個月以上。
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6. 經常感冒
因體內慢性發炎，整體的免疫系統能力下降，會讓人經常感冒。
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