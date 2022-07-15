周身痛只能吃止痛藥？6種天然止痛食物　蒜頭殺菌減緩疼痛和發炎

止痛藥是居家常備用藥，尤其防疫時期，針對喉嚨痛、頭痛或全身痠痛，甚至女性朋友生理痛，都需要藉助止痛藥來緩解。



其實，日常生活中也有些「天然止痛食物」，吃這些食物也可以減緩疼痛程度，讓自己的身體舒服些，可以順利從事日常活動。

天然止痛食物（按圖了解 👇👇👇）

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咖啡因止痛 櫻桃莓果、薄荷抗發炎

打疫苗、確診新冠，有些人會有局部腫痛，甚至全身痠痛的症狀，有時候忍一下就過了，但也有人奮力與疼痛對抗，但實在難以忍受時，除了止痛藥，也不妨試試這些食物！台灣恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻分享，他與好友台灣土城長庚醫院整形外科醫師李秉勳，因為時常為患者動手術，也向分享止痛的秘訣，有些原型食物可以安撫痛神經，減少疼痛感，對緩和疼痛頗有幫助，不舒服的你趕緊吃起來！

咖啡：咖啡因是經過證實有效的止痛成分，可以干擾神經疼痛的訊號。很多止痛退燒藥也會添加咖啡因，如果身體有疼痛時，也可以喝咖啡或紅茶來緩解。

薄荷：薄荷有抗菌作用，也能緩解鼻塞和抗發炎；薄荷的鎮靜作用也可以紓緩疼痛，尤其是喉嚨痛和頭痛，可以泡成薄荷茶飲用。

車釐子：車釐子和莓果類有天然的止痛效果，對於抗發炎也有幫助。

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深海魚含Omega-3 大蒜殺菌 黑朱古力有鎂

深海魚：富含Omega-3的深海魚，像是三文魚、鱈魚，可以抑制發炎和疼痛。

蒜頭：大蒜是超強的殺菌和消炎食物，能夠減緩體內的疼痛和發炎。

黑朱古力：黑朱克力有豐富的鎂，可以安撫神經，減少疼痛感，帶來好心情。

當疼痛症狀出現時，如果手邊正好有這些食物，或許可以幫助您度過不舒服的時期；不過，台灣高銘鴻醫師建議，如果疼痛難耐，不是「天然止痛食物」可以緩解的話，還是應就醫找出原因，針對病因，在醫師指示下服用藥物和止痛藥才好。

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