胃癌｜一文認清誘發胃癌5大原因！切勿長期熬夜、睡前吃宵夜

從臨床病例分析，容易罹患胃癌者，除了因為是具有家族腫瘤病史的人（罹患率是一般人的23倍）之外，所有可能誘發胃癌的原因，都跟個人的生活與飲食習慣有關。



以下就來介紹可能是誘發胃癌的五大原因。

容易發生胃癌的五大原因（按圖看清👇👇👇）

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一、長期熬夜，睡前吃宵夜

胃黏膜上皮細胞的壽命很短，平均每2到3天就會更新一次，而這個過程一般是在夜間睡眠時間進行，如果是經常熬夜，讓胃部得不到足夠的休息，胃黏膜的修復能力就會變弱。

此外，還有些人習慣在睡前吃宵夜，這也會讓本來應該休息的胃部被迫刺激分泌大量的胃酸來消化食物，也就容易導致胃黏膜受損甚至潰爛，引發胃癌。

二、飲食不規律，營養失衡

經常性的暴飲暴食，又突然自行節食停餐，造成忽飽忽飢的狀況，會讓胃部在該休息的時候無法休息，該消化的時候卻找不到東西消化，久而久之就會形成胃部消化不良或胃潰瘍，提升胃癌的風險。

此外，飲食結構多肉少蔬果的結果，也會使得進入胃部的大都是高脂食物，難以消化，增加胃部的負擔，自然容易造成消化不良，還有胃酸倒流（又稱胃食道逆流）等症狀，容易誘發胃癌。

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三、長期吃刺激胃部的藥物

臨床實驗證明，某些藥物會直接或接造成胃部受傷，引發胃部發炎或潰瘍，例如常用來鎮痛、消炎與解熱的阿士匹靈（Aspirin）與布洛芬（Ibuprofen），如果長期使用會對胃部造成刺激損害，並容易引起胃部病變。

四、長期抽煙喝酒

酒精中的乙醇會對胃黏膜造成強烈的刺激，長期習慣性的酗酒會使胃黏膜一直保持在充血的狀態，進而使胃功能受損，導致慢性胃炎或消化不良，間接促使胃癌的發生。

至於長期抽煙者，胃部會受到煙草中的尼古丁與焦油和其他化學物質的刺激，同樣會增加胃炎或胃潰瘍的發生率，間接引發胃癌。

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五、壓力過大、情緒緊張

胃部是人體中最能表達情緒的器官之一，長期處於緊張與壓抑的情緒中，不僅會引起神經系統的紊亂，更會刺激胃酸的分泌，導致胃酸過多，傷害胃黏膜，再引發慢性胃炎，潛藏胃癌發生因子。

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