柏金遜症｜預防柏金遜症怎麼吃？便秘增患病風險3+1運動活化腸道

柏金遜症屬於慢性腦部退化疾病，一旦發病便不可回復，初期症狀輕微，若發現相關症狀應及早就醫、及早治療，延緩惡化速度。雖然目前造成柏金遜症的原因仍不明，但仍可從日常做好預防。



柏金遜症的危險因子

柏金遜症是大腦基底核黑質細胞退化的問題，造成腦部基底核退化的可能原因包括老化、基因遺傳（30至40歲就罹患早發性柏金遜症）、重金屬中毒如錳、病毒感染等。

此外，美國加州理工學院2016年研究報告指出，腸胃道細菌所釋出的某種化學物質，會刺激腦內免疫細胞，造成腦細胞受損、退化，引發柏金遜症；台灣研究分析也發現，20歲以上輕度便秘的成人，日後出現柏金遜症的機率是沒有便秘者的，嚴3倍重便秘者甚至遽增到8倍。

預防柏金遜症怎麼吃？（按圖看清👇👇👇）

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愈來愈多文獻佐證，腸道與腦部的健康息息相關。如何防止柏金遜症上身？在飲食上有5大建議：

1. 喝紅茶、綠茶、烏龍茶：日本、新加坡學者發現此可降低罹患柏金遜症的機率。

2. 多吃深綠色蔬菜：具有神經保護的營養素，對預防柏金遜症具有正面的效果。

3. 多吃含有黃酮類的蔬果：如含有花青素的士多啤梨、藍莓、蘋果等，美國哈佛大學研究發現，可降低4成柏金遜症的罹患率。

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4. 喝咖啡：加拿大麥克吉爾大學、美國哈佛大學研究發現，有喝咖啡習慣的人，日後罹患柏金遜症的機率較低。

5. 多喝乳酪飲品、吃益生菌：美國研究報告指出，一般有便秘、排便困難者，多吃含益生菌的食物，幫助排便，可以降低罹患柏金遜症的機率。

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3＋1排便運動活化腸道 大腦也健康

早上起床空腹喝一杯500cc溫開水再按摩腸道，更容易出現便意！按摩方法手握拳頭，依照腸道結構，每次順時針按摩5～10分鐘，另外也可在家進行3個排便運動。

1. 骨盆更有力「椅子運動」

首先準備一張硬椅子，約坐椅子1/2～1/3面積，腳與肩同寬，挺直腰背、縮小腹，之後進行縮肛動作，縮起來時人會稍微往上，並撐住停留3～5秒，再放鬆休息10秒，重複做3次，調節好骨盆底肌，排便會更順暢。

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2. 促進腸道蠕動「腹部強化運動」

躺在瑜伽墊上，雙手掌心朝地上，雙腳90度向上抬起，下腹部用力，雙腳朝向胸口，向上捲曲，臀部要離開瑜伽墊，每組做20次。記得腹部要用力，才有增加腹壓的效果。

3. 伸展內臟肌肉「延展運動」

趴在瑜伽墊上，臉朝左方向，雙手掌心一樣往下，直直抬起左腳，不要彎曲，抬起停留30秒，藉由伸展外部肌肉，間接伸展到內臟肌肉；接著臉部轉朝向右方，直直抬起右腳維持30秒，1天做3～5組。

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