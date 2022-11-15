新冠｜長新冠後遺確診一年內可消失　高BMI、年長6類人復原較慢

截至目前為止，台灣已經累計797萬8747人確診新冠，長新冠後遺症也困擾不少民眾，甚至已經演變成為公共衛生問題。



台灣北市聯醫中興院區醫生姜冠宇也坦言，在追蹤門診最常被問到「醫生，我後遺症會持續多久？」這類的問題。姜冠宇表示，根據國外研究，現在也終於也一個答案——「大多一年內消失」。不過研究也顯示，延緩症狀消退的因子，包括年齡大於60歲、女性、有癌症史、抽煙史、高BMI，以及急性期症狀較多者。

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新冠疫情已經延燒三年，不少人感染後出現咳嗽、有痰、腦物、失眠等長新冠症狀，台灣衛福部也在去年起推動新冠康復者門住診整合醫療計劃。

根據各國新冠肺炎追蹤研究報告顯示，部分確診者康復後60天內有30-60%的人持續出現所謂「長新冠」症狀，例如：

．疲倦（53.1%）

．喘（22.9-43.4%）

．關節痛（27.3%）

．胸痛（21.7%）

．咳嗽（15.4%）

．嗅味覺異常（13.1%）等症狀



台灣北市聯醫中興院區醫生姜冠宇根據國外研究表示，長新冠症狀大多一年內會消失，但大約10%的人在一年後仍然有症狀，並且指出「症狀延後消退」的指標，包括高齡、女性、抽煙、肥胖、癌症史。

研究追蹤法國2020下半年收錄曾感染的人口，並進行長達一年半以上的問卷調查追蹤，研究顯示有32.5%的感染症反映急性期後出現持續 2 個月以上、至少 1 種持續症狀，不過隨訪 1 年後，症狀完全緩解的個體估計有 89.9%。

研究顯示，最常見的持續症狀是：

．「記憶力減退」佔了40.0%、

．「睡眠障礙」佔了36.6%、

．「呼吸困難」佔了26.5%、

．「關節痛」佔了26.9%、

．「嗅覺喪失或聽力障礙」佔了27.0%

．「虛弱」佔了20.6%、

．「注意力或註意力障礙」佔了22.3%



而確診後6個月至少有一種症狀持續的比例有18.4%；但到了12個月則降為10.1%；到了18個月降低到7.8%。

研究顯示延緩症狀消退的因子，包括年齡大於60歲、女性、有癌症史、抽煙史、高BMI，以及急性期症狀較多者。甚至，有些個別症狀延後消退，像是「嗅覺喪失」的消退較慢，與女性有關；「虛弱」消退較慢，與高齡、女性、焦慮抑鬱病史、癌症史、糖尿病、抽煙史、高 BMI 和急性期症狀較多者相關；「注意力或註意力障礙」的消退較慢，僅與年齡較大有關。

研究表示，1 年後出現持續後遺症症狀的流行人數，仍然是一個公共衛生問題，所以長新冠要小心盛行度和嚴重度低估。不過儘管長新冠對生活工作有長期困擾，但痊癒是有希望的、有終點的，大部分的人最多是一年，同時也可以趁休息改變生活習慣，例如戒煙和降低BMI。

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