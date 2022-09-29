新冠肺炎｜茹素或可減長者患重症風險　研究：65歲以上差異更明顯

疫情為大眾生活帶來衝擊，大家最擔心重症情形，台北慈濟醫院營養科團隊對疫情爆發以來收治患者做研究，發現茹素患者中的重症人數，都比葷食者明顯降低，尤其在長者族群差異顯著；營養科營養師侯沂錚表示，茹素可強化免疫、預防高血壓、降低心血管疾病等。



據英國醫學雜誌曾針對六個歐美國家收集2884醫護從業人員其不同飲食習慣，包括素食、魚素主義、葷食進行研究，結果發現茹素者可降低73%發生新冠肺炎重症比例。

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北慈指出，醫院至今共收治1700多位染疫患者，侯沂錚為首的研究團隊，以回顧性研究茹素對於長者罹患新冠肺炎重症的比例，證實在65歲以上且茹素的患者能有效降低新冠肺炎重症機率，研究成果獲《Frontiers in Nutrition》刊登。

北慈說明，侯沂錚以英國醫學雜誌內容為基礎，針對茹素有助於降低老年得新冠重症機率進一步研究，評估茹素飲食與新冠肺炎症狀嚴重程度之間的關係，蒐集65歲以上的患者前一年飲食模式作為評估資料來源。

其中並參考美國國家衛生研究院的分類標準，將病患分成三組，若症狀為輕微上呼吸道感染、可能同時存在發燒、咳嗽、喉嚨痛會等被歸類為輕症患者；若具有嚴重的肺炎臨床症並符合呼吸速率每分鐘大於30次、血氧濃度小於94%、氧合指數小於300、浸潤大於50%等任一項，則歸類為中症患者；若是出現呼吸窘迫症候群、呼吸衰竭至需要呼吸器輔助、敗血症或敗血性休克等則為重症患者。最後根據邏輯性回歸統計出結果，茹素的患者中，重症人數都比葷食者明顯降低，尤其在65歲以上的患者差異顯著。

北慈表示，飲食對於腸道微生物的影響極為重要，對於傳染病風險和嚴重程度有相當關連性；先前已有相關報告指稱，素食營養豐富，其中包括高濃度的多酚、類胡蘿蔔素、纖維素、維他命A、C、E、葉酸、鐵、鉀和鎂等。

侯沂錚也說，茹素飲食可以強化免疫系統、預防高血壓、發炎及氧化壓力還有降低心血管疾病、併發症的風險；未來也會納入疫苗施打狀況、是否食用營養補充品等條件進行更詳細的探討。

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