每天喝咖啡降感染新冠肺炎機率？喝前多做2步驟不擔心膽固醇過高

科學研究顯示，喝咖啡可以抗病毒、增免疫力。營養師指出，咖啡富含咖啡酸，能幫助對抗病毒，建議喝咖啡不要加糖、加奶，喝黑咖啡最好，如果怕膽固醇過高，建議喝經過濾步驟的咖啡，如手沖咖啡。



每天喝咖啡 降低感染新冠肺炎機率

美國一篇刊登在《營養素期刊》的研究顯示，每天喝2到3杯咖啡，能有效降低10％感染新冠肺炎的機率，與多吃蔬果有同樣的效果。台灣營養師謝宜芳指出，咖啡中含有咖啡酸，可以抗病毒、抗發炎、抗氧化、增加免疫力；研究發現，喝咖啡能夠降低感染新冠肺炎的機率，也能降低新冠肺炎的嚴重度及死亡率。

▼拆解咖啡迷思（點擊下圖看清👇👇👇）

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喝咖啡先過濾 不擔心膽固醇過高

不過，喝咖啡可能有膽固醇過高的問題。謝宜芳表示，根據研究顯示，咖啡醇及咖啡豆醇，都會導致膽固醇過高，如果本身有膽固醇過高的問題，建議喝咖啡前，一定要先使用咖啡濾紙過濾咖啡，就可以過濾掉咖啡醇及咖啡豆醇。

謝宜芳說明，未過濾的咖啡每公升含有230毫克的咖啡醇及咖啡豆醇，而經過過濾步驟的咖啡，咖啡醇及咖啡豆醇的含量，僅剩下5毫克。另外，自己在家煮咖啡，可以將咖啡豆磨得比較粗，煮咖啡釋出的咖啡醇及咖啡豆醇含量就會比較少。

▼這6種人須小心過量攝取咖啡因（按圖看清👇👇👇）

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膽固醇過高如何喝咖啡？

謝宜芳表示，血脂肪過高的人可能是膽固醇過高或三酸甘油脂過高，如果是膽固醇過高者，喝咖啡建議用咖啡濾紙過濾咖啡或喝手沖咖啡，且不建議喝濃縮咖啡、意式咖啡；而三酸甘油脂過高者，喝台式手搖飲則不建議加糖。

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