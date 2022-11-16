昆蟲入耳｜小昆蟲誤入耳朵點算好？醫生揭2招自救法、3大不當行為

每當氣溫升高，小昆蟲再度活躍，有人晚上聽到蚊子叫，用力一拍不小心就把蚊子打進耳朵裡，也有人睡覺中突然感覺耳朵裡癢癢的，有蟲子在爬行；被不長眼的小蟲子誤入了耳朵該怎麼辦？



醫師教你別急著用棉花棒戳！因為可能把受到驚嚇的昆蟲推得更深入，問題更棘手。

小昆蟲誤入耳朵怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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掏耳、灌洗、劇烈晃動 都不行！

台灣急診科醫師翁梓華表示，睡覺睡到一半，突然耳朵癢、痛、一直有嗡嗡聲，第一時間一定要做對，不然蟲子沒掏出來不打緊，要是傷害到耳膜就更得不償失。翁梓華介紹小蟲跑到耳朵的NG（不良）行為：

NG行為1：用掏耳棒或棉花棒挖。這樣很可能使蟲子更往耳道深處爬，如果操作不小心，甚至可能破壞到耳膜。

NG行為2：用各種液體灌洗耳朵。翁梓華說，曾經遇過拿殺蟲劑想要直接進行「除蟲」的民眾，但殺蟲劑本身對皮膚與耳膜有刺激性，結果反而引起外耳道嚴重發炎。

NG行為3：劇烈晃動頭部試圖將蟲子甩出。劇烈的晃動，反而容易使蟲子躁動不安而移動，刺激外耳道，可能造成更大的不適。

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照光誘蟲走回頭路 滴油讓蟲窒息

那麼，當小蟲子跑到耳朵裡的時候，到底該怎麼辦才好？台灣翁梓華醫師說明正確做法：

1. 將燈關上，將耳朵往後上方提，並且用光照耳朵：人體的外耳道並不是直線形，因此透過將耳朵往後上方拉，把耳道拉直，這樣照光效果會更好，再利用蟲的趨光性，吸引小昆蟲爬出耳道。但這僅限於「回心轉意」的小蟲，成效有限，尤其是一些不會「倒退走」的昆蟲像蟑螂，這樣做基本上無效。

2. 用食用油滴入耳朵，讓蟲蟲窒息，減少傷害：發覺小昆蟲跑到耳朵裡時，可以先躺下來，用食用油或按摩油等無刺激性的油滴入耳朵，靜置5～10分鐘，讓蟲窒息死亡，避免蟲子在耳朵裡亂竄造成傷害。

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如果小蟲子在耳朵裡被油悶死了，之後可以嘗試用油潤洗出來，如果成功潤洗出，就可以在耳鼻喉科追蹤，但如果發現有聽力損傷，或蟲體仍未取出，則要考慮前往急診，急診醫師會以耳鼻喉科專用鑷子將蟲體完整夾出；如果蟲體略大，則使用負壓抽吸器設法吸住蟲體的屁股，將蟲體拖出；如果兩種方式都沒辦法處理，就會對蟲體進行破壞，再一片一片將蟲體夾出。

當蟲蟲誤入禁區時，蟲子可能比人還驚慌，這時候先保持冷靜，只要處理得當，就能圓滿解除「蟲蟲危機」。

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