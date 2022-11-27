滑鼠手｜上班族長時間用電腦滑鼠手腕易發炎　簡單4招減手部壓力

上班族每天使用電腦滑鼠，可能讓手腕長時間處於壓迫狀態，小心可能滑鼠手！醫師提醒，滑鼠手一開始可能只有輕微症狀，長久下來形成痠、麻、痛，甚至引起手腕發炎、手指麻木、肌肉萎縮等問題，提醒利用熱敷、注意姿勢、休息、換配件等4招改善滑鼠手。



滑鼠手怎麼形成的？

台灣亞東醫院骨科醫師陳鈺泓表示，滑鼠手正式名稱是腕隧道症候群，常見於電腦打太多的上班族和電動族，一開始可能只有輕微症狀，讓人容易忽略。長久下來除了痠、痛、麻，還會引起手腕腫脹發炎、手指麻木、肌肉萎縮和手腕骨錯位等問題。而滑鼠手的成因，主要是因為打電腦的姿勢，讓手腕長時間處於壓迫狀態，當使用電腦環境不好或時間過長，就會使腕隧道的韌帶、神經勞損，腕隧道逐漸變狹窄，使神經和血管受到壓迫。

4招改善滑鼠手（按圖看清👇👇👇）

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陳鈺泓建議，可以利用簡單的4招改善滑鼠手問題：

1. 熱敷：

如果是慢性疼痛的滑鼠手，可以將手泡在40℃的熱水熱敷、放鬆肌肉。急性疼痛則要趕快就醫，千萬別在急性期熱敷，以免病情加重。

2. 注意姿勢：

使用滑鼠時，手臂不要懸空，可以擺在桌上支撐，用臂力移動。

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3. 更換滑鼠配件：

滑鼠過大或過小、座椅高低是否適合等，都會影響滑鼠手。建議座椅和桌面的高度，要能讓整個手肘平放在桌面，或是考慮增購符合人體工學的滑鼠、滑鼠支撐架等，減少手部壓力。

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4. 休息：

如果已經有症狀，每使用滑鼠1小時，就應休息10分鐘。

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上班族每日使用鍵鼠6.8小時，95%感覺勞累，近8成是滑鼠手的高危險群！

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