肌腱炎｜婦人患網球肘舉手也痛　靠衝擊波治療改善　3類人卻不宜

陳小姐59歲，因右肩疼痛，手往上舉會抬不高，尤其是特定動作角度會痛，伸手拿東西會痛，內衣扣子扣不太到，背癢抓不到，夜晚睡覺會痛醒導致睡眠品質很差等問題，於是前往台灣北市聯醫忠孝院區復健科門診就醫。經由復健科主任杜育才安排X-光及超音波檢查，診斷為旋轉肌鈣化性肌腱炎。物理治療師郭妍伶進行體外震波（按：衝擊波）治療並搭配個人化的復健運動訓練後，疼痛強度及頻率都明顯減少，肩膀活動度改善，可以往上舉高貼耳，也可往後轉扣好內衣，睡覺時也不再痛醒，大幅改善生活品質，病人對於震波治療效果及整個復健醫療團隊十分滿意。



體外震波治療慢性發炎 非侵入性接受度高

臺北市立聯合醫院忠孝院區復健科主任杜育才指出，體外震波治療針對慢性發炎部位進行強能量刺激，來促進血管新生、增加血液循環、進而啟動組織再生達到自我修復能力；另外也能阻絕痛覺神經傳遞來止痛。因非侵入性、不用麻醉打針、不用住院吃藥的方式進行，且無其他明顯副作用，多半民眾都會覺得能不開刀就不要開刀。現在除了傳統電療復健及打針治療外，體外震波治療在門診的詢問度及接受度越來越高。

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足底筋膜炎、網球肘等都適用 這些人不可用

體外震波治療不僅僅只有肩膀鈣化性肌腱炎，臨床研究還有其他適應症，例如：足底筋膜炎、網球肘、肌筋膜疼痛症以及骨折後癒合不良。然而並不是所有人都適合進行體外震波治療，常見禁忌症像是：局部感染症狀、惡性腫瘤、凝血功能異常以及腦部、肺部、眼睛周圍等部位。因此建議在接受體外震波治療之前須，經過醫生進行完整評估，藉由詳細病程、專業理學判斷以及影像學檢查後，正確診斷出問題點，才能進行體外震波療程。

物理治療師郭妍伶說，治療當下會有刺痛或痠痛感是正常的（約五到七分痛），因應不同病況都會調整不同能量強度、治療深度以及頻率。除了震波治療，還要搭配治療師個人化的復健運動訓練及姿勢矯正，合適的營養補充及休息，才能治標又治本，還給您一個輕鬆自如的肩膀，日常生活不卡卡。

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