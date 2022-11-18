眼中風｜8旬婦一覺醒來突看不清　6類人屬高危　慎防變成腦中風

視力突然模糊小心眼中風。81歲的林女士本身有高血壓，過去曾接受白內障手術治療，並置放人工水晶體，平時視力維持不錯，但某天睡午覺醒來，右眼突然視力模糊，起初不以為意，沒想到隔天右眼視力依舊沒改善，急赴眼科求診，經檢查竟是「眼中風」，透過藥物治療才回復。



收治患者的台灣書田診所眼科主治醫生張夏怡表示，林女士經診斷為視網膜分支靜脈阻塞併黃斑部水腫，而視網膜血管阻塞又稱「眼中風」，是導致中老年人視力喪失的重要病因，僅次於糖尿病視網膜病變。

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張夏怡表示，視網膜分支靜脈阻塞為臨床上常見問題，一旦視網膜血管阻塞，造成視網膜無法獲得主血管帶來的養分與氧氣，其中靜脈阻塞造成血管中的液體滲漏至視網膜中，導致視網膜受損與黃斑部水腫。

張夏怡表示，視網膜血管阻塞常見症狀，包括單眼突發且無痛的視力減損或喪失。治療方向主要以減少液體滲漏、消除視網膜⽔腫，常見治療方式為玻璃體內注射抗血管新生藥物；針對視網膜靜脈阻塞較嚴重患者，除施打玻璃體內注射抗血管新生藥物外，另需以視網膜雷射治療。

張夏怡表示，視網膜血管阻塞好發族群，包括患有三高、抽煙族群、50歲以上，尤其青光眼患者因眼壓過高，阻塞機會更高，據統計，曾發生視網膜靜脈阻塞患者，約1/6在未來五年內再次發生，可能同眼或另一眼，建議民眾定期追蹤病情及戒煙，減少再次眼中風的可能。

張夏怡提醒，民眾接受治療後，務必定期回診追蹤，因視網膜靜脈阻塞病情會隨時間有所變化，且眼中風也可能是腦中風前兆，提醒民眾若出現單眼視⼒模糊、單眼看東⻄時物品呈現扭曲變形、單眼視線範圍中有⼀塊或整片都看不到時，應儘速就醫避免延誤治療時機。

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