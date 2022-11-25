哪種腸道最靚？曾為9萬人照腸鏡的他　力推「這招」保持腸道健康

56歲的朱光恩醫生是台灣腸胃病灶權威，曾隨前總統陳水扁出訪中南美友邦，赴帛琉駐點醫療。他笑稱自己從擔任住院醫生起就對腸胃專科感興趣，行醫20多年來看過9萬人次的大腸鏡，「看了9萬個屁股、9萬個腸子。」在他的臨床經驗中，發現運動員的腸道「最漂亮」，可見規律運動對腸道健康的重要性。



大腸癌在台灣惡性腫瘤的排名居高不下，據2020年統計，大腸直腸癌為台灣人癌症死亡率第3名，發生率更高居第2名，且超越韓國成為全球罹患大腸癌比例最高的國家，每10萬人口就有45.1人罹患大腸癌。其中，50歲以上者終生罹患大腸直腸癌比率為7％，也就是進入50歲之後，每100人就有7人會罹患大腸直腸癌。

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雖然上述數據看起來很可怕，但其實大腸癌在所有癌症當中，屬於長期預後相對良好的癌症。早期大腸癌只要大腸鏡切除或簡單手術治療就可以，零期大腸癌治癒率幾乎是100％，第1期術後的5年存活率達90～95％；第2期與第3期的5年存活率則分別約為80％與65％。

台灣昕新智慧診所院長朱光恩早前出席《今周刊》第六屆幸福熟齡臺日交流論壇指出，大腸癌晚期發現就需要化療、電療，甚至標靶治療，要花很多心力，臨床上許多小於1厘米小瘜肉就可能是癌症，但若能定期進行大腸內視鏡健康檢查，就能及早揪出病灶，降低風險。

4種人應做大腸鏡，年輕人也不可輕忽

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朱光恩更以診所健檢統計數字指出，大腸瘜肉發生率24.6％，也就是平均四分之一的人都有瘜肉，其中男性好發率30.3%，女性也達21.6％，好發年齡層為40至50歲，佔45.4%。值得一提的是，大腸瘜肉發生率有年輕化的趨勢，最年輕患者僅25歲、且長有3顆瘜肉，50歲以下好發率也達到25%，所以千萬別仗着年紀輕就輕忽風險。

「抽煙是大腸瘜肉發生的危險因子，像這位25歲患者從很年輕就開始吸煙。」另外，都市人飲食習慣越來越西化，大家常大啖牛扒、紅肉、漢堡等高卡路里食物，「我們怎麼吃，我們的大腸就可能有怎樣的後果。」

運動者腸道黏膜最漂亮

朱光恩坦言，想要活得好、活得久，定期的健康檢查不能少，另外「規律運動」，也是維持健康的不二法門。

他笑說，自己過去20年來大約做了9萬例大腸鏡，「20幾年來看了9萬個屁股、9萬個腸子，有個小小的心得，我發現有做運動的人，尤其是運動員，他的的腸子乾淨度會比較好，黏膜較光滑、濕潤度較好，看起來就是漂亮、健康一點」，由此可見，運動對腸胃保健有非常重要的影響。

因此20多年來，他個人每周一定要去2次健身房，持之以恆，「我會逼我自己去！」因為平日工作忙碌，總免不了有藉口：「今天很累、很忙、很想睡覺、沒時間…，但就是要排除萬難，該運動就是要運動，運動真的有很多好處。」

他也觀察到，年紀較大的長者，若有運動習慣，甚至能改善便秘的問題。「如果水分喝得不夠多、膳食纖維吃得不夠，這時候運動就變得很重要。」他說，如果能做一些核心肌群運動，對於促進腸胃蠕動、改善體內環保有幫助，運動也是維持腸道健康非常重要的一環。退休生活｜別被孤單、慢性病拖垮生活質素 12項建議讓你優雅變老

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