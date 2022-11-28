感冒｜冬天淋濕後易不適？4秘訣減低感冒風險多吃這些提升免疫力

邁入冬季，冰冷的氣溫加上雨勢襲來，只要淋濕就會特別容易感冒。除了隨身攜帶雨具避免被雨滴攻擊外，還有什麼方法可以防止病毒趁勢入侵？醫師提供4訣竅讓你在淋濕後也能減少感冒風險。



冬天又濕又冷是感冒流行時節

冬季來臨，東北季候風配上濕冷的雨，只要保暖沒做好，一不小心就會淋濕感冒。台灣牙科醫師蔡雅藍說明，除了疫苗和藥物之外，還有許多方法能避免在淋濕後感冒。

醫授4訣竅 減少淋濕後感冒風險（按圖👇👇👇）

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1. 回家立刻洗澡

蔡雅藍建議，民眾在淋雨返家後，可以立即洗熱水澡，提升身體溫度、增加血液循環，減少病毒侵入人體的機會，還可以洗掉外出後碰到的細菌。

2. 增強免疫系統

每天吃含有維他命C或礦物質的保健品與食物，能夠增強免疫系統，還能喝熱薑茶驅寒，有助於減少感冒症狀。

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3. 用抗菌肥皂徹底洗手

返家後勤洗手有助於預防流感，她提醒民眾，使用抗菌洗手液清洗時，要持續至少20～30秒，避免皮膚表面的細菌殘留，同時減少用手觸摸眼、鼻、口的機會。

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4. 在家多做輕度運動

如果發現自己有感冒的跡象，除了多喝熱水、多尿尿以外，也可以做一些輕度的運動（例如瑜伽），讓身體多出汗，幫助促進鼻腔血液循環，減少感冒的風險。

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