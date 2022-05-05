感冒｜疫情下少許不適　服成藥比看醫生安全？醫生以一病例解說

近期新冠肺炎疫情持續延燒，不少人會因為擔心疫情，認為感冒沒有大事就少去醫院。一名網民提到，家中長輩最近出現感冒症狀喉嚨不適，不過眼看疫情未平息，長輩因而提出「感冒看醫生不如在家休息，去醫院只是增加染疫風險」。所以，感冒真的不用看醫生嗎？



看醫生也只是開藥紓緩症狀，只要多休息就好？

台灣三軍總醫院基隆分院副院長李明勇醫生表示，感冒通常指的是輕微症狀，如果幸運是被致病力較弱的病毒感染，輕微的症狀也許過幾天就好了。但是值得注意的是，有的比較強的病毒，例如流感和新冠病毒，就可能導致嚴重併發症。因此為了釐清楚未來病況發展，或是避免原先身體狀況較不好的患者病況惡化，例如免疫不全、年紀較大等，建議還是要去看醫生。

李明勇醫生提醒，「感冒不用看醫生」的前提是這些症狀的原因真的「只是感冒」，但一般人無法自行確認病因，因此就醫的重要性就在於確認病況避免更嚴重的狀況產生。

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另外，因最近本土疫情較為嚴峻，許多長輩擔心進出醫院會增加染疫風險，所以害怕去醫院不想就醫。針對這樣的現象，李醫生表示對於免疫力較差的長輩，打疫苗可以提升自己的免疫力，另外透過健康的飲食、食療輔助例如枇杷膏、薑茶等等，以及規律的運動都可以增加抵抗力。此外，透過增加外在保護，例如戴口罩、勤洗手。如果以上自我保護的行為都有確實做到，市民不需要對於去醫院有過多的恐懼，延誤就醫更是因小失大。

出現感冒症狀勿拖延，當心小病釀大病

李醫生分享，曾經有一名中年的男性病人，因為認為自己的症狀只是小感冒，所以到藥房購買成藥，認為多休息就會好轉。沒想到病情並未好轉，甚至演變成高燒，在發燒的第六天才就醫，緊急照X光才發現肺部已呈現白色，經檢查過後才確認男子是流感病毒，所幸病人最後痊癒出院。

李醫生說道，若個案病人提早就醫並使用相應藥物及早治療，就不至於小病釀成大病了。因此，大家若出現感冒症狀，輕微病況時可選擇在家休息觀察，但若是出現嚴重症狀例如喘、悶、胸痛等，務必還是要就醫，尤其出現持續發燒時更是切勿拖延。

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感冒三階段飲食小妙招 多攝取水份是關鍵！

提醒大家有感冒症狀要儘早去就醫，除了藥物治療外，感冒期間透過飲食改善喉嚨不適，也頗有幫助。例如枇杷膏、川貝燉梨等，都是在台灣常見的食療方式。李醫生解釋道其中的原因就是──幫助病人多攝取水分，稀釋痰液。除了需要增加水分的攝取，透過均衡的飲食亦可增加病人的營養，增強抵抗力。

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但是關於食物的建議吃法，李醫生也提醒針對不同階段食用能更有效。例如感冒剛開始發作，感覺畏寒的階段，可以飲用薑湯讓身體發熱；感冒的中晚期可以食用川貝燉梨。川貝燉梨相較薑湯，對現代人而言或許是相對較複雜的料理，但其實烹煮過程很簡單！只要善用台灣民眾兩個熟悉的好朋友「枇杷膏」以及「電鍋」，非常簡單即可完成！

且枇杷膏中有川貝、陳皮、桔梗、金銀花等植化營養素，川貝本身就是大家熟悉具備潤肺止咳、化痰功效的中藥材；陳皮和桔梗幫助舒利肺氣、理氣健脾；金銀花則幫助清熱解毒、消炎，對於感冒中晚期的症狀能夠幫助緩解。李醫生建議，適時的攝取對於感冒症狀有效改善的食物，幫助潤喉並搭配熱水一起飲用，掌握最重要的攝取水份、充分休息以及均衡營養，就能讓身體恢復到最佳狀態！

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