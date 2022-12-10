聽覺受損｜年輕人長期戴藍牙耳機恐損聽力　這些高危職業需注意

在街上戴著藍牙耳機，即使沒在聽音樂都很潮，就連高中生都習慣戴著藍牙耳機到處走。不過邊走邊聽音樂極有可能對聽力造成損害。



外媒《衛報》報導，由「BMJ Global Health」刊登的研究報告指出，12到34歲的青年中，有24%的人「音量過高」，也就是以不安全音量收聽音樂，甚至強調全球超過10億的年輕人口恐面臨「聽力受損」風險。

▼長期戴耳機或致聽覺永久受損？（按圖看清👇👇👇）

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聲音反覆刺激 容易造成聽力減損

台灣台北市中山醫院耳鼻喉科主任醫師許文龍表示，談聽力受損前，首先應該了解耳朵的構造，以及耳朵如何「聽到」聲音：聲音收集由外耳的耳殼進入到耳道，推動耳膜與聽小骨、再推動內耳神經細胞。我們的神經細胞是屬於毛細胞，推動時擺動產生電位，之後送到腦部才能聽到聲音。「所以基本上，耳朵是種傳動構造，將聲波放大22.5倍，產生神經電位送到腦才聽得到。耳朵有聲音傳導，與電位轉換兩種功能；當你長時間暴露在噪音，反覆刺激，將造成神經細胞受損。」

許文龍指出，市面常見的耳機，分為內置與外罩式。前者需塞到耳道內，對神經的傷害較大，因外耳道塞住後，將產生回震以及持續加強作用，配戴時間一長或是聲音太大，對神經細胞將會產生持續性的傷害。外罩式則是與耳道還有點距離，聲音太大時，耳膜會啟動自我保護，限制聲音傳導，另外由耳道將聲音外洩出去，所以後者受傷機率較小，但長時間使用仍可能受傷。這兩種耳機都可能造成「噪音型傷害」。

所謂「噪音型傷害」，就是因聲音太大，反覆回震，超過某頻率，時間太長，神經細胞不斷刺激，引發迴震現象，這些都會引發毛細胞受損，造成聽力減退與耳鳴。

耳朵內有蝸牛管與半規管，兩者可進行神經電位轉換。有些人因長時間噪音傷害，影響平衡與姿勢肌肉系統。

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自我恢復有機會 通常年紀輕、受損時間短恢復較快

不過，能不能自我恢復或醫治，要看當事人神經細胞受損程度，受傷時間太久或造成不可逆傷害，只會惡化而已。「內耳神經檢查分成8區塊，有低中高音，分為輕、中、重度與極重度。一般來說，受損時間愈短、恢復機會愈大；年紀愈輕、恢復愈快，。」

「神經細胞有代償性功能，受傷到某程度，感覺到聽力變差時，神經細胞只剩1%的功能了。這時你會感到很難聽清楚他人的話；別人從後面叫你，將很難聽到；以及與3個以上的人講話，會聽得很模糊。」

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電話客服也是高風險群 醫師建議防範措施

許文龍坦言，「門診多是有感覺聽力變差了，才會找上我」，不過在職業體檢或一般健檢時就發現聽力比他人差，便會轉至門診做檢查。這時就會發現這是哪部分問題，在門診仔細分析。多數是噪音型傷害，在中高音部分受傷。通常在機場、工地或是射擊場等處工作者經常有傷害；另外職場上也經常看到因耳機發生傷害者，例如長時間戴耳機的客服人員。許文龍醫師建議，有相關困擾的民眾，只要放下耳機，換用外接式或藍芽喇叭即可改善；或改戴耳罩式耳機，但只戴一半，就能減少傷害。

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