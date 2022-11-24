耳中風｜三高中老年人易突發性耳聾？7類營養素保聽力遠離耳中風

俗稱為「耳中風」的突發性耳聾，在台灣的發生率約為10萬分之5至20，症狀來的又急又快。



但大多數人的病因不明，可否預防也是民眾所關心的。

7大類營養素幫助保健聽力（按圖👇👇👇）

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哪些人是耳中風高危險群？

耳中風跟病毒感染、血液循環、內耳淋巴腫脹、免疫性問題或是腦部腫瘤有關，平時應留意自身狀況；若氣溫變化大，血管收縮容易增加耳中風的風險；有高血壓、高血脂、高血糖的三高族群，以及代謝功能、血液循環不佳的中老年人，罹患耳中風機率也比一般人高。

此外，吸煙者要小心，煙品中的尼古丁也會造成血管收縮，可能會導致血液循環差、缺氧，長期吸煙會致使血管發炎、硬化。耳朵的血管非常小，若微小血管循環受阻，不僅聽力容易出問題、發生耳鳴情況，也可能會出現眩暈的症狀，發生突發性耳聾的機率較高。

出現3前兆速就醫

若發現自己或家人有下列狀況，應儘速至醫院檢查，以利及早治療：

1.一早起床時，耳朵突然嗡嗡嗡的耳鳴或感到頭暈。

2. 耳朵悶悶脹脹的，聽不太清楚對方說什麼。

3. 一邊耳朵突然聽不清楚，要換另一耳才聽得到聲音。



耳鳴的原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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如何預防突發性耳聾？

目前雖然沒有明確的方法可以預防突發性耳聾，但可以透過保持良好生活習慣、飲食均衡、充足睡眠與運動、避免熬夜、適時抒發壓力，增強身體的免疫力，並且避免長時間待在高噪音的場合，減少長時間使用耳機，盡量把聲音放出來聽，降低罹患耳中風的風險。若要使用耳機，建議使用耳罩式耳機，少用耳塞式耳機，且要注意使用時間及音量。

7大類營養素幫助保健聽力

耳朵雖然小，但血管非常豐富，研究發現，若身體缺少微量營養素，會影響到聽力，增加聽力喪失的機會。多補充以下營養素，有助於遠離耳中風：

- 鐵：負責攜帶氧氣。在三高控制好的情況下，可從紅肉中攝取，如牛肉。

- 鋅：維持細胞穩定、功能正常。存在於富含蛋白質的食物中，尤其帶殼的海鮮，如花蛤。

- 鉀：負責調節血液及身體組織的液體量，也可幫助聽力調節。富含在蔬果中，如蘆筍、毛豆等。

- 葉酸（維他命B9）、維他命B12：修復神經、促進同半胱胺酸的代謝。同半胱胺酸若過高，會影響血管內皮，導致細胞損傷，容易導致血栓的發生，進而增加聽力喪失的機會。其中，葉酸跟高頻的聽力維持有關。

- EPA、DHA：屬於Omega-3脂肪酸，除了有助改善血液循環、保養心血管，也能維持低頻聽力的正常。食材攝取可吃鯖魚、海鱺魚、三文魚等。



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揉耳操保護耳朵血管

以下揉耳操簡單動作，幫助保護耳朵與心血管、預防耳中風：

- 動作1：嘴巴張開，用指腹按壓耳朵中間，往上、往下搓揉。

- 動作2：指腹往耳後按壓，直到耳垂後方凹陷處的翳風穴。

- 動作3：手指沿著耳朵往頭頂按壓，有助入眠安穩。

- 動作4：用拇指、食指拉提耳尖，將耳朵向上拉提。

- 動作5：用拇指、食指，提拉耳屏、耳垂，自內向外提拉。

- 動作6：雙手握空拳，用拇指、食指沿耳輪，上下來回搓揉。

- 動作7：雙手掌掩住兩耳廓，手指托後腦殼，用食指、中指輕彈後腦。



此揉耳操可天天做，每個動作約20下，建議來回搓揉2～3次，直到雙耳痠痠、脹脹、熱熱的，但注意別壓得太用力，以免造成耳朵瘀青。

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