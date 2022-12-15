消委會｜常Gel甲過份修走死皮易患甲溝炎 　7種Gel甲貼士你要知

不少女性喜愛美甲以打扮自己。可是長期進行美甲或會為指甲帶來傷害。皮膚科醫生指出，美甲時過份修走甲溝死皮，有機會增加細菌感染的機會，嚴重會染上甲癬、灰甲或甲溝炎的風險。



在進行美甲的時候，不少女士都會把指甲邊的死皮（指甲溝）剪去，但其實指甲溝對手指有保護作用，能減少手指受到細菌感染的機會。若過份修走包圍指甲的死皮，不但會大大增加真菌滋生的機會，甚至會有染上甲癬、灰甲或甲溝炎的風險。甲溝炎的徵狀包括甲摺或會有壓痛、輕微的腫脹，指甲表面會出現白點、波浪狀等；若有其他感染，指甲會變成黃褐色和化膿等狀況。女士們在 Gel 甲後亦需注意指甲的健康狀況，如有不適應盡早求醫。

甲溝炎是什麼？為什麼有甲溝炎？（按圖看清👇👇👇）

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健康指甲的邊緣與皮膚緊緊相連，而皮膚會沿著指甲2側延伸，形成甲溝。當甲溝處出現傷口，細菌可能趁機而入引發感染，導致甲溝炎（Paronychia）。若你符合以下狀況，則你罹患甲溝炎的風險較高：

- 指甲附近有小傷口



- 長期穿著不合腳的鞋子



- 指甲剪太短



- 咬指甲



- 基因遺傳



甲溝炎分為急性與慢性

甲溝炎可依照感染部位、致病原因的不同分成急性與慢性2種：

急性甲溝炎主要由金黃色葡萄球菌和化膿性鏈球菌感染所引起，常見症狀為手指或腳趾甲其中1側的皮膚邊緣突然感到疼痛與紅腫，有時會伴隨膿傷。持續時間小於6週。雖然急性甲溝炎大多由外傷所引起，但咬指甲、吸吮手指、指甲剪太短或濕疹也可能引發急性甲溝炎。

此外，急性甲溝炎有時會合併趾甲內生症，又名「嵌甲」（Ingrown toenails），也就是老一輩很常說的「凍甲」，意指趾指甲往內生長並反覆刺激傷口，導致傷口長時間無法癒合的病狀。嵌甲好發於大腳趾，通常因鞋子不合腳、過度修剪腳趾甲或是遺傳所導致。

慢性甲溝炎的致病原因較多，諸如念珠菌、革蘭氏陰性菌或多種黴菌皆有可能引發感染，持續時間大於6週以上。慢性甲溝炎的近段與側邊甲摺最初會有壓痛以及輕微的腫脹，當甲溝反覆受到刺激後，會導致指甲呈現灰褐色、波浪狀；若有合併綠膿桿菌的感染，指甲則會呈現綠指甲。

另外，長期接觸到刺激的物質，如化學藥劑、清潔劑等，也有可能會侵蝕甲溝組織而有發炎的傾向，通常發生在單一手指，且會反覆發作。

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甲溝炎有什麼症狀

若你的手指甲或腳趾甲出現以下症狀，應留意自己可能已感染甲溝炎，建議盡快至皮膚科治療。

- 局部紅腫



- 刺痛



- 化膿



- 指甲轉黃褐色（慢性甲溝炎較常出現）



甲溝炎的治療方式

甲溝炎需要依照急性、慢性，以及是否有化膿，分別進行不同的治療：

未化膿的急性甲溝炎：一般建議熱敷，1天熱敷3次，熱敷後可再使用外用抗生素軟膏，若效果不佳醫師會依病徵開立口服抗生素。治療過程應保持指甲清潔、乾燥，通常數天後即可痊癒。

化膿的急性甲溝炎：需切開化膿處將膿液引流出來，降低感染風險。

有嵌甲的甲溝炎：過去多以外用以及口服抗生素或是消炎藥來治療，不過缺點是容易復發。近年來市面上另有「指甲矯正器」，概念與牙套類似，透過金屬絲線與貼片來讓指甲回歸到正常的形狀和寬度。由於指甲矯正器沒有傷口，也不會對生活造成影響，患者可依自身情況考慮搭配使用。

慢性甲溝炎：慢性甲溝炎大多因長期接觸刺激性物質而引起，因此醫師可能會給予類固醇軟膏來減緩發炎反應，療程通常需時3~4個月，但若患部合併細菌感染，則需搭配口服或外用抗生素進行治療。慢性甲溝炎治療期間須盡量保持雙手乾燥，若因家務或工作須使用清潔劑等刺激溶劑，應戴手套再進行。

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如何預防甲溝炎？

當甲溝炎痊癒後，若沒有維持好仍有極高的復發率，不妨透過下列生活習慣來預防與保養：

- 剪指甲應適當「留白」，避免指甲剪太短而導致甲溝發炎。



- 指甲附近傷口要妥善照顧，可使用適當敷料覆蓋，避免碰水以降低傷口感染風險。



- 穿合腳的鞋子，減少甲溝炎或腳趾外翻的發生機率。



- 使用護手霜或是凡士林來保養手、腳皮膚。



指甲表面會出現白點、波浪狀是甲溝炎其中一樣徵狀。

7 種 Gel 甲小貼士

1. 先詳細閱讀產品包裝和說明書上標示的使用方式，並按指示進行，以減低因使用美甲用品可能導致的健康風險。如果消費者曾在美甲時身體出現過敏反應，應加倍小心，特別留意產品包裝上的成分表，避免使用含較多不同致敏物質的產品。

2. 消費者應留意指甲的健康狀況。若指甲受感染例如灰甲，而仍然堅持進行 gel 甲，或會令細菌被困，造成惡性循環，令灰甲難以復原；另外，進行 hard gel 時需要打磨指甲表面，若指甲太脆或太薄都不適合進行。

3. 消費者應選擇信譽良好的美甲店，例如衞生程度高、會採用較優質的美甲產品等，以減低對指甲健康的傷害。消費者亦可考慮購買自己的一套美甲用品予美甲店使用，可大大減少因修甲時共用工具而令指甲感染真菌和灰甲的風險。

4. 由於指甲油中含不少有害的揮發性物質，消費者在進行美甲時，要盡量加強室內的空氣流通，以減少吸入研磨的粉塵及有機溶劑的風險。

5. Gel 甲所含的化學物質，有機會刺激指甲邊，甚至導致發炎或腫脹，處理不當者更可能引發甲溝位發炎，出現紅、腫、痛 症 狀，更甚會引致指甲脫落。如遇到以上情況，應快找家庭醫生或皮膚科醫生治理。

6. 完成 gel 甲後，手部通常留有化學物質和粉塵，應立即洗乾淨雙手，以減少皮膚吸入這些有害物質的風險。

7. 長時間進行 gel 甲，有機會為指甲帶來長遠健康問題，建議消費者每隔 2 至 3 個月，便停止 gel 甲一段時間，讓指甲休息，同時保養指甲的健康。

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