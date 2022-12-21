痱滋｜點解成日生痱滋？5大原因不止咬到或熱氣　久未痊癒須警覺

口腔潰瘍（俗稱痱滋、嘴破）為口腔內及嘴唇周圍黏膜或上皮破損腫痛，其病因種類繁多，病灶可能因炎症或二度感染而持續潰瘍。



而一般人俗稱的熱氣生痱滋或嘴巴破洞，也是口腔潰瘍的一種。

造成口腔潰瘍的原因有哪些？（按圖👇👇👇）

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口腔潰瘍原因包括外力傷害、病毒或細菌微生物感染、藥物引發、免疫力影響、全身性疾病、荷爾蒙分泌失調、食物過敏、貧血、癌症或其他不明原因病變等，發病年齡從小孩到老人都有。成因大致分類如下：

1. 損傷性潰瘍

物理性：尖銳牙齒邊緣、假牙破損或配置不良、尖銳或粗糙食物、意外自我咬傷，或是不良口腔習慣（如習慣性嚼嘴唇或是咬舌尖等）。

化學性：阿斯匹靈、酒精等留滯口中或接觸口腔黏膜過久，引起組織壞死脫落。

2. 感染性潰瘍

病毒、細菌、霉菌等感染引起口腔潰瘍。其中，病毒感染以單純疱疹所引發的「疱疹性口炎」最常見，一般人若曾經感染過單純疱疹病毒，病毒便會隱藏在人體的神經結裡，當身體的免疫力降低（例如感冒時）便伺機感染；霉菌感染則以「白色念珠菌」為主，常見於免疫功能較差的病患，如糖尿病、肝硬化、接受放療及化療的癌症患者，以及長期服用類固醇者。

▼3大營養素預防痱滋（按圖看清👇👇👇）：

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3. 免疫系統影響

包括復發性阿弗他口炎、自體免疫疾病影響、過敏性潰瘍等。復發性阿弗他口炎（又稱「鵝口瘡」）是口腔潰瘍中最常見的，被專家認為與許多免疫調解系統病變相關，好發於頰、唇、口底及舌頭等非角化的黏膜，通常與個人體質、壓力、熬夜及女性月經前的荷爾蒙變化有關。

自體免疫疾病如「黏膜類天皰瘡」，因反應發生於基底膜而產生上皮脫屑及黏膜潰瘍；過敏性潰瘍因唇部或口腔黏膜接觸到過敏原，導致口腔黏膜發生水疱及潰瘍。

4. 飲食及營養

某些病患體質較為敏感，經食用代糖、小麥或麩質食物後容易發生口腔潰瘍。此外，營養素缺乏（如維他命C、維他命B12等）或是貧血患者也會產生口腔潰瘍。

5. 口腔癌

口腔癌中最常見的癌症為鱗狀上皮細胞癌，因腫瘤繼續增生，部分缺乏血液循環引發組識壞死，最後呈現潰瘍。

其他併發口腔潰瘍的病變原因還有扁平苔癬、紅斑性狼瘡、多形性紅斑、貝歇氏症、克隆氏症等。

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口腔潰瘍若久未痊癒須警覺

口腔癌最明顯症狀就是「潰瘍」，一般口腔潰瘍約兩周內會自行修復痊癒，如果病灶超過兩個星期仍存在，應盡快就醫檢查。口腔癌的潰瘍不會好，且會隨時間變大，其症狀也非僅有潰瘍，還可能出現紅、白斑，口腔黏膜或舌頭出現硬塊等。

此外，糖尿病患者若血糖控制不佳，傷口癒合時間也可能比較久；當假牙不合，反覆刺激傷口也會讓潰瘍難以痊癒。

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