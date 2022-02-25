生痱滋｜睡眠不足過勞口瘡炎易復發？中醫師推介3茶飲緩解不適

農曆年過後，因連假飲食不節制，加上開工壓力大，許多人因此口腔破了個大洞，幾天下來都無法癒合，疼痛不僅讓食慾大減、心情低落，讓生活品質大受影響。中醫師表示，這是「復發性口瘡炎」，可透過3茶飲來緩解不適。



台灣中醫師吳宛容指出，「復發性口瘡炎」臨床表現為：口腔粘膜內有單個到多個如豆樣大小的表淺性潰瘍，傷口疼痛。發生原因為睡眠不足、過度勞累、情緒壓力大、月經來臨前，以及腸胃功能不良等，誘使口瘡炎頻頻發作。

紓緩嘴破3茶飲減輕疼痛（按圖👇👇👇）

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嘴巴破別拖延，急性期快處理

她解釋，嘴巴破在中醫上稱為「口舌生瘡」，在治療上，採用「標本兼治」的階段性療法。口瘡炎新病易治，久病較難，因此，在急性發作期就該立即處理，減少病程的拖延。

- 急性發作期：用黃連、黃芩、石膏等清熱瀉火藥物，減輕發炎反應、緩解疼痛。

- 慢性反覆發作：與體質有關，多是體虛導致，需要調整身體狀況，才能治本。



慢性口瘡炎與2類型體質有關

吳宛容進一步說明，中醫將「慢性反覆發作口瘡炎」分成2大類型，分別為「虛火」和「虛證」：

類型1虛火

原因：和熬夜、經期、壓力大導致虛火上炎引起。

症狀：常嘴破且容易反覆發作，伴隨有便祕、心煩氣躁、口舌乾燥、手腳心熱且燥熱盜汗等症狀。

治療：從滋陰清熱著手，常用方劑為甘露飲，或知柏地黃湯等。

類型2虛證

原因：身體虛弱、氣血不足所致。

症狀：口瘡表面顏色偏淡、無紅腫、疼痛較輕微，常反覆發作；合併有疲倦、腹瀉、食慾低下、頭暈、心悸、淺眠多夢等症狀。

治療：給予補氣或補血藥物，黃耆、丹參、白芨可以增加口腔黏膜的血流，幫助口腔黏膜修復，常用方劑為歸脾湯，或六君子湯加味等。

▼痱滋位置反映什麼？（按圖👇👇👇）

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紓緩嘴破3茶飲，減輕疼痛

她建議，想紓緩嘴巴破的疼痛不適，不妨自製中醫的藥膳茶飲飲用，也可以收到不錯的緩解效果。

1. 金銀花茶

材料：金銀花2錢，生甘草2錢、麥門冬1.5錢、桔梗1.5錢

做法：將藥材洗淨後，加入600~800ml的水熬煮約10分鐘。冷卻後即可飲用。

作用：清熱滋陰

注意：該分量為一人一日份，適合於口瘡炎期間飲用。應置放雪櫃保存以免腐壞。

2. 麥門冬茶

材料：麥門冬2錢、淡竹葉2錢

做法：將藥材洗淨後，用600~800ml的水熬煮約10分鐘，放涼即可飲用。

作用：養陰生津

注意：壓力大、常熬夜者屬於「虛火」體質的平日可服用。

3. 粉光茶

材料：粉光參2錢、麥門冬2錢、紅棗5顆。

做法：將藥材洗淨後，用 600~800ml 的水熬煮約10分鐘，放溫涼即可飲用。

作用：補氣滋陰

作用：適合「虛症」體質的人平日飲用。

吳宛容提醒，若發現自己有反覆嘴破、口腔潰瘍一個月也好不了的問題，或者口瘡伴隨生殖器處的潰瘍、關節痛，或口瘡處若有硬塊、出血、疼痛固定一處，應儘速就醫進一步檢查，釐清病因。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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