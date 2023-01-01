燙傷｜冬天喝熱飲燙傷舌頭怎麼辦？別做5件事含冰塊可致傷口惡化

冬天天氣寒冷，讓人忍不住想吃一些熱呼呼的東西，但有時食物太燙、沒吹涼，或吃得太急，反而會使舌頭或口腔燙傷。舌頭燙到該怎麼辦？可以含冰塊降溫嗎？《Hello醫師》和您分享舌頭燙傷的原因，以及緩解燙傷的4個方法、5個治療禁忌。

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



貓舌頭才怕燙？超過這溫度，舌頭就可能燙傷

基本上，食物溫度只要超過45-50度，就可能造成口腔黏膜受傷；部分食物看似不燙，事實上溫度卻相當高，例如焗烤食物、小籠包湯、麻辣鍋上的辣油，或是熱湯內的豆腐或鴨血，其中又以辛辣食物特別容易燙傷，因為辣會麻痺口腔神經，讓人燙到卻沒感覺。

舌頭燙到怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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舌頭燙到怎麼辦？幾天會好？4招緩解口腔燙傷

舌頭或口腔燙傷通常屬於1度燙傷，約2-3天就會復原，但若燙傷後有長水泡或潰瘍（破洞），可能是二度燙傷，需要擦藥或就醫治療，復原時間也會拉長至1週以上。

緩解舌頭燙傷的4個方法：

1. 含冷水：燙傷後，舌頭會發炎、腫脹及疼痛，冷水可減緩發炎及疼痛；建議每含幾秒鐘即可吐掉，直到疼痛減輕為止。

2. 塗抹口內膏：舌頭輕微燙傷通常會自行復原，但若有水泡或潰瘍，可使用含有弱效類固醇的口內膏，幫助傷口癒合，建議在飯後塗抹，且擦完後半小時內不要進食，若擦藥後數天仍未緩解，請就醫治療。

3. 加強口腔清潔：飯後勤漱口或清潔牙齒，可避免食物卡在傷口上，使發炎惡化。

4. 補充維他命C：維他命C可促進膠原蛋白形成、加速傷口癒合，燙傷後可多吃奇異果、番石榴或柑橘等富含維他命C的水果。

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舌頭燙傷千萬別做這5件事

1. 避免吃刺激性食物：繼續食用高溫、辛辣、過鹹或過酸的食物，會對舌頭造成二度傷害。

2. 避免抽煙、喝酒或吃檳榔：煙、酒及檳榔會對口腔造成刺激，減緩傷口癒合。

3. 含冰塊：冰塊可能會讓舌頭凍傷，導致組織凍結，並在移開冰塊時造成組織剝離，使傷口更嚴重。

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4. 含米酒、鹽水：坊間流傳用鹽水或米酒漱口能殺菌、促進傷口癒合，鹽水確實可以殺菌，但過量反而會刺激傷口，酒精則如上所述，會減緩傷口的復原速度。

5. 聽信其他偏方：有些人會擦蜂蜜、蘆薈膠或非口內膏的外用藥，不僅無效，也可能使傷口惡化，請勿聽信偏方，依上述指示照護即可。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：舌頭燙到怎麼辦？含冰塊恐讓燙傷惡化，4招緩解舌頭、口腔燙傷】

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