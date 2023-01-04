喉嚨不適｜吞口水似有球狀物卡住有異物感？慢性咽喉炎常見8原因

時常覺得喉嚨卡卡、有異物感、吃東西難以下嚥，小心可能是慢性咽喉炎作祟！耳鼻喉科指出，慢性咽喉炎又稱為「喉球症」，另外也常常與頭頸癌的惡性腫瘤被聯想在一起，提醒民眾有喉嚨不適感，仍需要就醫避免延誤治療。



喉球症又稱慢性咽喉炎

台灣長安醫院耳鼻喉科林恆甫醫師表示，慢性咽喉炎俗稱喉球症，顧名思義是喉嚨裡面有腫脹感像有球狀物卡住的感覺、或是食物吞不乾淨的感覺、緊繃感，雖然不舒服可是不會感到疼痛。

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當罹患喉球症時，因感覺喉嚨處卡了個異物，病患會忍不住清清喉嚨、乾咳、或常吐口水，通常在吞口水的時候症狀會特別明顯，進食或是喝水時感覺不太出來。

引起慢性喉炎常見8原因（按圖👇👇👇）

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台灣林恆甫醫師指出，慢性咽喉炎是耳鼻喉科的常見疾病之一，形成原因包括粘膜過度敏感、胃酸倒流、上食道括約肌異常、必需長時間說話、抽煙、喝酒、心理壓力或自律神經失調等都可能引起。

因慢性咽喉炎的發病原因複雜，症狀時輕時重、反覆發作，經常涉及咽喉及其周圍器官的病變，或者有全身系統性疾病及精神因素，另外喉癌也可能伴隨聲音沙啞、喉嚨卡卡等徵兆，因此應至耳鼻喉科詳細檢查以排除腫瘤等重大疾病。

慢性咽喉炎6大常見症狀（按圖👇👇👇）

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喉球症檢查及治療有哪些？

林恆甫說明，要確認是否為慢性咽喉炎，需要先做鼻咽內視鏡檢查口咽、下咽以及喉部，以排除是否有腫瘤、食道本身構造或功能異常、或是頸部腫塊壓迫，必要時也會安排胃鏡來檢查食道及胃部問題。

排除腫瘤之後就可以從改善誘發原因給予藥物治療，如是口咽、喉部構造異常者亦可考慮切除過度肥大的組織。最重要的是透過調整生活習慣併以藥物治療後，也能獲得改善。

如何擺脫慢性咽喉炎？（點圖👇👇👇）

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平常勿習慣清喉嚨、吃飽躺下

此外，想要改善慢性咽喉炎，平常生活作息及飲食也要有所調整，盡量減少酒、咖啡因或酸性食物避免刺激胃酸分泌，每餐吃8分飽為佳，吃飽飯後勿馬上躺下，避免習慣性清喉嚨動作及多運動。

林恆甫提醒，由於喉球症與其他疾病都可能有喉嚨異常感發生，一般肉眼很難檢查到下咽或是喉部以下的位置，建議至有鼻咽內視鏡的診所或醫院檢查就醫，才能確定真正原因。

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