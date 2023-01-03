抑鬱症｜熊仔頭患抑鬱症失眠心臟痛宣布引退 解構9大症狀自我測驗

香港人工作壓力大，生活節奏又急速，相信有不少港人都會在YouTube上觀看影片尋求娛樂。在一位位YouTuber為你帶來歡笑的同時，你又是否知道他們在背後付出了甚麼？近日，本地知名YouTuber「熊仔頭」突然宣布引退。他於YouTube上傳一段影片坦言以往生活太重視拍片及期盼得到觀眾迴響，最終患上抑鬱症，無論心理及生理都出現毛病，故選擇放棄拍片，讓自己休息。



「FHProductionHK」目前有69.8萬名訂閱者。（YouTube頻道FHProductionHK）

YouTube頻道「FHProductionHK」10年來以幽默「貼地」的方式拍片，諷刺港人日常生活，並拍攝多部愛情微電影，深受港人歡迎。頻道近日（2023年1月1日），上傳了一段長近29分鐘、題為「【熊館】熊仔頭：『多謝睇左十年！有緣再見』」的影片，在片中「熊仔頭」指出，以往生活完全只圍繞拍片及「諗稿」，「覺得拍片係我人生嘅全部」，於是推開家人及伴侶，結果在壓力下患上抑鬱症及失眠，須服食安眠藥。他又自揭，數月前發現心臟開始痛，所以基於心理上同生理上都必須休息。

在片中他明言，以往不敢在觀眾面前坦白自己有抑鬱症，覺得作為YouTuber，娛樂觀眾是自己的責任。他又指自己患上抑鬱症的原因很無稽，「我一唔開心寫嘢，嗰條片又特別多人睇」，之後他就想盡一切方法令自己不開心，結果令自己從此慣性變得不開心，結果病情愈來愈嚴重，手震、嘔吐、失眠。

由於疫情持續，香港近年來衍生了不少精神問題。根據2021年香港心理衛生會聯同香港城市大學的調查，發現23%受訪者出現中等至嚴重抑鬱，較2018年上升27%；17%人士有中等至重度焦慮；9%則抑鬱與焦慮並存。另外，61.7%受訪者的壓力來自疫情，其中65.6%因減少與人交流而感到困擾，59%擔心自己和家人患病。

正確認知抑鬱症

▼5個關於抑鬱症你可能不知道的事：（按圖👇👇👇）

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1. 憂鬱跟憂鬱症（抑鬱症）不一樣



憂鬱只是情緒，憂鬱症（抑鬱症）則是一個大腦神經物質失調的疾病。每個人都會有難過的情緒，但是憂鬱跟憂鬱症不一樣，舉個例子，如果身邊的親人過世了，感到憂鬱是很正常的，當我們學會了在沒有那個人的世界繼續生活下去時，這樣的悲痛就會消失。

但憂鬱症是因自我厭惡產生的悲痛，覺得糟糕的是自己，所以似乎沒有終點。憂鬱症引發的悲傷情緒是遠比一般水平強烈的，通常有幾個明確的指標，包括：心情超過兩周的持續悲傷、對原本有興趣的事物失去興趣、對自我的無價值感與罪惡感、以及反覆地想到死亡或有自殺意念。

2. 憂鬱症病患並不是抗壓性差



很多人會覺得憂鬱症患者就是玻璃心，受不了少少壓力，但不完全正確。很多時候太過追求完美的個性才會讓壓力不斷累積，所以很多憂鬱症患者在患病前其實都承擔了一般人無法想像的創傷或壓力，在得病後自我厭惡的壓力就已經爆錶，就像是一個充滿氣的氣球，所以再多任何一點點壓力就會爆掉。

3. 憂鬱症病患無法控制自己的思考



憂鬱症病發時，患者會陷入負面的「反芻思考」（過分沉溺於消極的思想中，反過來又會強化自己的負面情緒），生活中的所有事情都會看起來很黑暗和沒希望，滿腦子充滿荒謬的劇本，例如：失去工作、付不出員工的薪水、家破人亡等等。他表示這種思考無法控制，不是想開一點就可以解決的事，需要藥物輔助跟親友或專業諮商師大量的溝通跟排解。

4. 憂鬱症會讓患者變遲鈍



憂鬱症會影響大腦認知功能，思考變慢、常用字想不起來、解決問題能力變差、無法正確表達思緒、注意力記憶力變差等都有可能是患有憂鬱症的症狀。

5. 憂鬱症是有機會改善的



網路上跟憂鬱症相關的文章有很多，但不一定全部都是正確的。網路上流傳著「憂鬱症是終生不會好的疾病」的說法。但實際上，憂鬱症可治癒的，也可大幅改善症狀，擁有這個信念對患者康復的幫助非常大。

▼同場加映：抑鬱症9大症狀（按圖👇👇👇）

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自我測驗

如果懷疑自己患有抑鬱症，可以試著留意自己是否出現以下症狀︰

1. 幾乎每日大部分時間，都感到情緒低落或難以開心，或對任何事情都提不起興趣，或者沒有動⼒做事



2. 經常出現食慾改變，如胃口變差或過量進食



3. 失眠或睡眠素質差



4. 說話或行動變得比平日緩慢



5. 坐立不安，容易疲累，難以集中精神



6. 自信心下降，或經常責怪自己



7. 出現不想生存或自殺的念頭



如果上述症狀有多項符合，你可能已經患上抑鬱症，建議你盡快向專業人士尋求評估。