分清抑鬱症與一般不開心　正視問題免青少年現自殘傾向

青春期是青少年建立自我形象、發展潛能及探索世界的重要階段，一旦情緒在成長過程中亮起紅燈，甚至患上抑鬱症，他們的人生計劃或隨之被打亂。精神科專科醫生崔永豪醫生表示：「抑鬱症會破壞青少年的生活及人際關係，阻礙他們建立正面的自我價值，若未有及時處理，抑鬱症更有機會令他們踏上自殘之路，後果不堪設想。」

抑鬱症是腦部疾病，患者的情緒管理能力、感受快樂的能力、做事的動力、食慾、睡眠質素及認知功能均會因腦部受損而下降。內在成因主要與遺傳有關，而外在因素則包括精神壓力長期過高、接觸有害化學物質如酒精及毒品，以及大腦曾受直接傷害，例如中風。崔醫生補充：「抑鬱症跟一般不開心有三個不同之處，第一是持續性，抑鬱症帶來的低落情緒、焦慮及憤怒會持續超過兩星期；第二是伴隨的症狀，抑鬱症不只是情緒差，患者亦會精力下降、睡眠及食慾欠佳；第三是功能上的影響，抑鬱症的症狀會大大削弱患者在學校、家庭及其他社交生活的能力。」

恐以自殘短暫宣洩痛苦 身邊人宜留意四大警號

抑鬱症令患者情緒長期陷入低谷，當患者沒有方法紓緩內心劇烈的痛苦情緒，便有可能嘗試透過皮肉之苦，即時及短暫地宣洩負面情緒。面對患有抑鬱症的青少年，家長及其他身邊人應特別留意他們有否出現「自殘警號」，包括自我封閉、坐立不安、經常表達對自己厭惡及憎恨的想法，以及透露厭世及想離世的念頭。崔醫生說：「家長只需聆聽及陪伴，切忌提供過多指示，如叫子女嘗試正向思考等，他們一旦無法做到便會自責，加劇低落情緒，容易弄巧反拙。」

多管齊下 助患者走出抑鬱陰霾

要治療抑鬱症，以防患者走上絕路，可從藥物治療、心理治療及調節生活習慣入手。常用藥物包括血清素及去甲腎上腺素回收抑制劑(SNRI)及選擇性血清素回收抑制劑(SSRI)，能調節腦內傳導物質以改善症狀。抗抑鬱藥亦能增加腦神經生長因子(BNDF)的產生，治療腦部受損區域。心理治療如認知行為治療則能幫助患者審視負面的思想及行為模式，進而改善情緒。崔醫生稱：「至於生活習慣，最重要是睡眠衞生，睡前2小時不要接觸螢光幕，起床後首小時盡量接觸自然光線。」另外，恆常運動及靜觀對抑鬱症的康復亦有一定幫助。

崔醫生憶述一位現年13歲的中二女學生，小學時學業及課外活動表現優異，但升中後因競爭變大，不再名列前茅，習慣與他人比較的性格令她壓力非常大及自責，最後患上抑鬱症，更有自殘傾向。猶幸在接受藥物、心理治療及學習靜觀後經已復元。崔醫生說：「靜觀讓她學會與負面情緒相處，不再急於即時回應，痛苦情緒的殺傷力便逐漸減弱 。」

（以上資訊由崔永豪醫生提供）