痱滋｜冬天嘴巴易破損？可能是口腔潰瘍徵兆 牙醫拆解嘴破4大原因

冬天一到，許多人嘴巴特別容易龜裂，或是不斷出現口破的情形，當心可能是復發性口腔潰瘍的徵兆。



台灣恩主公醫院牙醫部部主任范綱信指出，營養素缺乏、作息不規律、戴牙套或假牙及未確實刷牙，都是造成口破的常見原因。

4原因容易口破（按圖👇👇👇）

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1. 營養素缺乏

長期外食容易忽略營養的攝取，而如果長時間缺乏鐵、維他命B12及葉酸，都很有可能會讓口腔黏膜變得更脆弱；一旦發現自己有潰瘍的問題，就是身體的警訊，若無法藉由食物攝取充足的營養，也可以適時服用保養品補充。

2. 作息與飲食習慣不規律

口腔潰瘍像是文明病，壓力過大、生活勞累者，比較容易出現口角破皮或口內潰瘍，建議可以維持運動習慣，促進新陳代謝後，對睡眠品質及消化系統，可能都會有幫助。

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3. 正在進行矯正治療、剛配戴活動假牙

由於口中有一個新的裝置，剛開始配戴牙套或活動假牙的患者，多半需要一段適應期，重新調整口腔肌群的運動習慣；一旦裝戴牙套或假牙，覺得咬合不舒服、口腔出現多處破皮甚至牙周刮傷，都需要盡快尋求主治醫師幫忙，確認裝置是否符合自己的口腔型態。

4. 口腔衛生未落實

平時切記要做到「1221潔牙」，意即「使用含氟量1000ppm以上牙膏、一天至少清潔2次，每次刷牙時間至少2分鐘」，同時也要視牙刷使用情況，頻繁地更換，儘可能阻止口腔中的細菌侵蝕牙齒及牙周，細菌都有可能蔓延到口腔的每個地方，造成更大範圍的感染。

▼3大營養素預防痱滋（按圖看清👇👇👇）：

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口破2周未癒合應就醫

范綱信提醒，目前臨床醫學上，針對復發性口腔潰瘍，依舊沒有明確的根治方法，建議平時避免上述事項；若發生1-2周潰瘍情況沒有改善或反覆復發，也記得尋求專業醫師的診斷，必要時進行控制，避免因為小傷口、感染到全口環境。

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