減肥｜年紀漸大新陳代謝慢？12種「燃燒系」食物吃蛋增30%代謝率

想要擁有好身材，許多人都知道可以靠飲食搭配運動，來達到增肌減脂的效果，但你知道其實有12種「燃燒系」食物，吃了能夠幫助身體消耗熱量、越吃越瘦嗎？



營養師程涵宇在臉書上分享「促進代謝」的12種食物，減脂卡關、代謝不好的人不用再煩惱，因為這些食物都屬於「燃燒系」，會幫助促進代謝燃燒熱量。

要實踐減肥大計，除要多運動外，從飲食入手亦是重要！ （按圖了解）

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1. 蛋白質食物

程涵宇表示，蛋白質豐富食物像是肉、魚、蛋、乳製品、豆類、甚至堅果和種子，可以在幾個小時內迅速促進新陳代謝，將新陳代謝率提高15～30%。

此外，吃蛋白質食物會讓身體自動消耗更多的熱量來消化蛋白質/食物的熱效應 (TEF)、長時間保有飽足感，避免暴飲暴食，同時也能幫助維持肌肉質量，減少減肥期間常見的新陳代謝下降。

2. 富含礦物質的食物

像是肉類、海鮮、豆類、堅果種子有豐富的礦物質鐵和硒，讓調節新陳代謝的甲狀腺正常運作！

3. 辣椒

辣椒中的辣椒素可以略微提高身體燃燒卡路里的速度來促進新陳代謝，可以幫助身體每天額外燃燒大約50大卡。

4. 咖啡

程涵宇指出，咖啡中的咖啡因有助於提高新陳代謝率，根據研究發現，每天喝3杯咖啡（約270毫克咖啡因）的人，每天可多燃燒100大卡。

5. 茶

茶中富含的兒茶素，可以與咖啡因協同作用以提高新陳代謝率；特別的是，烏龍茶和綠茶可以幫助身體更有效地利用儲存的脂肪來獲得熱量，將脂肪燃燒能力提高17%。

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6. 黃豆

豆類含有蛋白質和膳食纖維（包括抗性澱粉和可溶性纖維），身體會將其當作腸道好菌的食物，可以更有效地利用儲存的脂肪作為熱量來源並維持正常的血糖。

7. 黑豆

黑豆除了有黃豆的營養特性之外，更含有豐富的抗氧化花青素，幫助清除體內自由基。

8. 生薑

研究發現，將2公克薑粉溶解在水中並隨餐飲用，與只單獨喝水相比，可以多燃燒43大卡。

9. 可可

可可會阻止消化過程中分解脂肪和碳水化合物所必需的酵素作用，阻止身體吸收及熱量產生。程涵宇建議以天然的可可為主，避免過多的糖及熱量問題。

10. 蘋果醋

根據動物研究發現，醋有助於脂肪的燃燒，另外也有研究發現，醋能增加飽足感來幫助減肥。

11. 水

喝水能夠促進代謝，實際數據顯示，喝水可以將新陳代謝暫時提高24～30%，而暫時的意思是指在喝水後持續40～90分鐘，強度可能因人而異。

12. 海藻

海藻含有豐富的碘，是產生甲狀腺素和讓甲狀腺正常運作所需的礦物質，甲狀腺素有多種功能，其中之一就是調節新陳代謝率。此外，藻類中也含有藻黃素，主要存在於棕色海藻中，可以幫助提升代謝。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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