養和話你知丨勿輕信「餓死癌細胞」說法　營養不良或加重病情

坊間有傳糖分或會「養大」癌細胞，因此提出癌症患者可以藉斷食以「餓死癌細胞」。然而，這種做法或會導致營養不良，以致影響治療效果。養和醫院一級營養師周明欣為我們講解抗癌路上的飲食須知，並拆解坊間所流傳的癌症飲食謬誤迷思。



坊間癌症飲食謬誤迷思逐個看

謬誤 1 癌症病人需要戒口？

周明欣指出，坊間對癌症飲食的最大謬誤便是「癌症病人需要戒口」，因為胡亂戒口或會影響患者的體重和營養狀況，有研究指當體重僅下跌5%，便可能會影響治療效果。

周明欣引述臨床經驗指出：「見過有病人接受化療前戒肉、油、糖，只吃蔬果、紅米、豆腐等，接受化療當日體重已下降3至4公斤。化療後四天，她經歷了疲勞、腹瀉、味覺改變等副作用。當她第二次化療時，驗血結果顯示她的白血球很低，血色素、血蛋白亦有點低，導致治療需要延遲。」

治療中的癌症病人對蛋白質需求增加，相比戒口，他們需要吃多20%的蛋白質以滿足營養所需。高蛋白食物包括白肉和紅肉、雞蛋和大豆食品，食物的選擇應該多樣化，以確保維生素和礦物質被充分吸收。

食物的處理和衞生同樣重要，因為癌症病人相對較容易受感染，建議避免進食生或軟芝士、沙律、魚生等生冷食物，可以選擇進食熟食如全熟的蛋、牛扒、菜等等，水果方面可進食厚皮生果如橙、香蕉、木瓜、火龍果等，避免吃薄皮水果，如草莓、藍莓和葡萄。

謬誤 2 斷食可餓死癌細胞？

雖然有研究發現「斷食」有助減低與癌症風險相關的代謝及荷爾蒙因素，惟有關人類臨床研究數據不多，目前沒有足夠的科學數據表明，在沒有減肥、改變飲食質量和生活習慣的情況下，斷食會對癌症的發展，包括復發或繼發性癌症有正面的影響。而且節食可能會影響病人的飲食質量、體重，有血糖問題的患者可能會出現低血糖，做法並不可取。

她補充，癌症患者營養不良的定義是體重無意識地下跌5至10%，若半年內體重急跌一成或以上則屬嚴重營養不良。營養不良會令脂肪和肌肉量減少，白血球指數受影響，患者會感到疲累，增加感染的風險。若體重持續下跌而未有處理，身體將進入「惡病質」階段，到時即使補充多少營養身體也難以吸收，體重會繼續下跌，對癌症治療沒有任何反應，後果非常嚴重。

「我曾接觸過數個進行斷食的癌症個案，他們持續十多小時不進食，並沒有很多副作用出現，主要是由於他們的胃口不錯，在不斷食的時間內可做到飲食充足且均衡。但如果患者已經食慾不振，這很可能導致營養不良出現得更早。如果想嘗試斷食，病人應與他們的醫生討論，看看這樣做是否安全和值得。」周明欣表示。

謬誤 3 糖份會「養大」癌細胞？

身體內不論好壞的細胞，都以葡萄糖作為養分。對於進食糖分會「養大」癌細胞一說，周明欣指關鍵在於進食後會否導致血糖升得太高太急：當血糖上升得太快，會影響胰島素和荷爾蒙分泌，不利炎症的控制，高血糖和肥胖亦會增加患癌風險。

至於攝取多少糖才算合適，則視乎病人需要。「見過有病人連飯、紅蘿蔔、水果都不吃，糖分不足導致血糖低、磅數低，連免疫系統亦受影響。成年人每日需要最少120克澱粉質維持身體細胞正常運作，胃口許可的話，病人可多從蔬果、豆類、全穀物等作為澱粉質來源。」周明欣指出。

身體內不論好壞的細胞都以葡萄糖作為養分，癌症病人應多從蔬果、豆類、全穀物等作為澱粉質來源。（圖片：Shutterstock）

謬誤 4 雞含大量激素，癌症病人避之則吉？

上世紀八十年代，不法商人會於雞頭、雞翼位置注射雌激素，為求雞隻生長得更快更肥美，而由於雌激素與乳癌風險相關，導致出現「食雞會增加患癌風險」之說。然而本港目前已禁止使用雌激素的雞隻入口，所以「打針雞」理應不會出現。

事實上，人體的雌激素水平與體內的脂肪關係非常密切，肥胖人士一般雌激素水平較高，患上乳癌的風險亦較高。周明欣提醒，即使肉類不含人造激素，吃太多動物脂肪亦會增加體內脂肪及雌激素，所以進食雞肉時，最好都是選擇較低脂部位，避免吃雞皮和雞翼等，風險就會較低。

「補、守、攻、防」飲食策略渡癌關

在對抗癌症的路上，患者攝取足夠營養十分重要，但病人和照顧者往往處於「戒口」和「進補」的兩難局面，加上坊間有不少癌症飲食謬誤，令病人更加無所適從。針對癌症患者在治療不同階段的營養所需，養和醫院的營養師團隊構思「補、守、攻、防」策略，因應病人在治療前、中、後期的所需，以不同的飲食規劃應對治療期間遇到的問題。

「補」

「補」即補充營養，目標是透過「儲糧」以應對癌症，並增強免疫力，為之後的治療打好基礎。在接受治療前，病人可多進食高熱量、高蛋白質的食物，如薯仔、蕃薯、南瓜，避免肥肉，宜選擇高鐵質肉類如牛肉、瘦肉、雞蛋等。同時多補充維他命、礦物質等抗氧化劑，有助保護細胞免受氧化攻擊。

「守」

「守」是指在治療期間「穩守健康」，目標是鞏固免疫力、保持體重，並針對各種治療副作用，為病人度身訂造合適的餐單。特別是治療導致作悶、難以進食等副作用，病人可少食多餐，因應情況選用不同食材，例如口味轉變致「無胃口」，可加入醬汁調味以助進食；放射治療後口腔乾燥可選擇較柔軟的食物或加入肉汁；如遇到吞噬問題未能進食，則可飲用營養補充配方、全脂奶或奶昔。

「攻」

當副作用開始減退，病人便可以「主動進攻」，補充在之前階段吃不夠的分量，在有胃口的時候多進食高熱量、高蛋白質、蔬菜和水果等食物，補充額外營養。

當副作用開始減退，患者便可從飲食中「主動進攻」，補充在之前階段吃不夠的分量，在有胃口的時候多進食高熱量、高蛋白質、蔬菜和水果等食物，補充額外營養。（圖片：Shutterstock）

「防」

「防」是指病人在完成療程後仍要調節飲食，以預防癌症復發。治療期間，對熱量和蛋白質的需求增加，但完成療程後便需因應病人體重、驗血報告等狀況，逐步減少，避免繼續之前的進食量以致肥胖。

如何得知是否已攝取足夠營養？周明欣指出營養師除了檢視驗血報告外，也要視乎病人能吃多少分量，例如一些患者在化療後，胃口普遍需要一個月(時間因人而異)才慢慢恢復至治療前。在此階段，患者也應根據個人情況，倘若肥胖便應控制飲食及多做運動減肥，體重過輕則會建議繼續增磅增肌，維持抵抗力。

抗癌路不能鬆懈 治療後腸胃癌症病人亦需改變飲食習慣

某些癌症如腸胃癌，完成治療後很大機會需要徹底改變飲食習慣。以胃癌為例，胃部可以處理近一公升容量的食物，亦是身體消化和吸取營養的重要內臟，幫助吸收維他命B12、鐵質等。胃癌病人在切除胃部後，需要少食多餐、選吃易消化的食物，以減輕對消化系統的負擔。部分病人的吸收能力較弱，需要額外服用維生素、礦物質補充劑，避免出現貧血。

完成治療後，病人仍要注意均衡飲食及恆常運動，保持肌肉量、減少過多的脂肪，預防癌症復發。（圖片：Shutterstock）

另一較為複雜的是胰臟癌：胰臟負責製造酵素消化營養素，以及製造胰島素維持正常血糖值，當切除部分胰臟後或導致酵素不足，進食後無法正常分解食物中的營養素，胰臟癌病人常見會有消化不良、體重下跌的問題。飲食方面，要遵循易於消化的飲食，有助於防止腹瀉和確保有充足的能量，以防止體重進一步下降。如有必要，醫生或會處方酵素丸去幫助消化，以及配合注射胰島素，控制血糖。

養和醫院一級營養師周明欣

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