子宮肌瘤｜44歲台女長期經血異常背痛　檢查確診患子宮多發性肌瘤

台灣一名44歲的已婚女性，近兩年因經血異常，腹部隆起合併下腹悶痛，腰背酸痛及頻尿，甚至尿失禁，到婦產科診所檢查發現下腹有一個很大的腫瘤，接近肚臍，看起來像5個月大的身孕，轉診醫院檢查後竟發現是多發性肌瘤，最大的兩顆分別是11厘米和8厘米。



台灣衛生福利部桃園醫院婦產科醫師劉政賢表示，由於受到肌瘤帶來症狀，嚴重影響到生活品質，經討論後，決定藉由達文西手臂經自然孔道-陰道手術解決問題。而透過達文西機械手臂，利用它像手腕般的靈巧器械設計，手術花了3個多小時完成，且只有少量的出血，病患術後隔一天即可出院。腹部沒有傷口，病患非常滿意。

▼容易長子宮肌瘤的4種體質（按圖了解👇👇👇）：

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劉政賢說明，達文西機械手臂進行微創手術，由於影像清晰，放大倍數高，手術器械靈巧，器官、組織、血管看的非常清楚，配置有高效能量器械，外科醫師善加利用它的長處，可以大大的減少術中出血量，減少組織的傷害，病患術後恢復的更快且傷口比較不痛，新的研究應用在各個領域揭露它的好處，逐漸被更多的病患所接受。

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台灣衛福部桃園醫院婦產科微創手術中心也將達文西機械手臂應用在婦癌手術，子宮切除手術，子宮肌瘤切除手術，卵巢腫瘤、子宮內膜異位症手術，輸卵管重建及骨盆重建手術，都能獲得良好的成效。這位個案應用在婦科自然孔道無創手術，也很成功。

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