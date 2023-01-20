銀髮健康｜痰累積體內或致肺炎　醫生教正確拍痰方式4個注意事項

最近天氣變化大，感冒的機率也增加，有時候會聽到「咻咻咻」的痰聲，臥床與行動無法自理的長輩，有可能因為無法自己將痰咳出，需要外力幫忙拍痰，如果痰一直累積在體內，有可能引發肺炎，甚至阻塞呼吸道造成生命危險。



「拍痰」是常見的居家照護項目之一，在高齡社會的台灣，每7個人中就有一位是老人，可謂是必學的技能之一。台灣高齡醫學內科醫師傅裕翔表示，透過拍痰可以使氣管中的痰液鬆脫，幫助長輩把痰液排出，也避免長輩抽痰的辛苦。正在照顧長輩的你，快來檢查一下都有做對了嗎？

正確拍痰方式、拍痰注意事項（按圖看清👇👇👇）

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1. 調高床頭45度，讓長輩呼吸道更通暢。

2. 讓長輩面向照顧者側躺，手握拍痰杯（或手掌要窩起來），並在臉下墊手帕或衛生紙。

3. 手掌朝背部由下往上拍擊，一秒大概拍2下，如果聽到厚實的空音聲就代表正確。

4. 拍痰時記得避開手術傷口、有插引流管處。

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拍痰注意事項

錯開吃飯時間：進食前後1小時內不要拍痰，否則可能造成長輩沒食慾或嘔吐。

多喝水稀釋痰液：傅裕翔表示，若沒有飲食限制的正常狀況下建議喝1500～2000cc溫開水，稀釋痰幫助順利排出，也可使用吸管、湯匙避免嗆到，飲水總量要注意心肺狀態或跟主治醫師討論。

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吸熱蒸氣：拍痰前可以吸熱蒸氣，幫助稀釋痰液。也可以在洗熱水澡時進行，這時浴室充滿熱氣，會使痰比較容易咳出。

安撫情緒：因為拍痰的力道，常會造成長輩不適，甚至會被長輩誤解為被毆打。如果能在拍痰前和長輩說明，並在拍痰中持續鼓勵，像是加油、再一下下、快結束了，都能讓長輩配合度提升。

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