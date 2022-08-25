甲狀腺｜6旬婦易喘易攰憂確診新冠　原來是甲狀腺問題　4類人高危

雖社會已經大幅度回復正常生活，但是在看到身邊親友確診時，總會因為自己感到有些小症狀，便以為自己也確診了。在台灣，早前有診所收治一名女性，有疲倦以及容易喘等症狀，原本以為是確診了，但快篩結果為陰性。經理學檢查發現有輕微黏液腫，且指甲床較蒼白，有甲狀腺機能減退及輕度貧血的情形，而貧血檢驗並無缺乏鐵質。



甲狀腺機能減退 易感疲倦或遲鈍

近期疫情書田診所收治60多歲女性，高血脂患者，有服用降血脂藥物治療，自述最近幾個月，常覺得疲倦，體力逐漸變差，走路快些就易喘，且雖有規則服用降血脂的藥物，高血脂的控制近期也較不好，她懷疑與新冠肺炎有關，但「快篩多次，結果均為陰性」。 理學檢查發現有輕微黏液腫，指甲床較蒼白，血液檢查顯示甲促素TSH 7.5（正常範圍0.4至5 µu/ml），血紅素11.2 （正常範圍，女性12至16 g/dl）。

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台灣書田診所家醫科主任醫生何一成表示，甲狀腺機能減退導致新陳代謝降低，會常感到疲倦、身形變腫、心跳變慢、體溫變低、反應遲鈍，也可能使胃蠕動減緩，造成便秘，或者頭髮變少、皮膚乾燥、血脂數值上升或是貧血。

甲狀腺機能減退為何與貧血有關係？何一成解釋，甲狀腺素會影響造血機能，當甲狀腺素機能減退時，甲狀腺素分泌減少，可能因此形成貧血，而貧血使得血液攜帶氧氣的能力降低，身體組織獲得的氧氣減少，因此加重了疲倦感及運動時易喘的症狀。

甲狀腺機能減退 4類人格外小心

後天引起甲狀腺機能減退的原因很多，高危險族群要多注意，如：曾接受甲狀腺手術或接受放射碘治療者、自體免疫甲狀腺疾病者、60歲以上的年長者、女性（特別是在懷孕期或是產後）、有甲狀腺相關疾病家族史者。

治療方面，何一成說，甲狀腺機能減退除了先判斷發生的可能原因，針對原因治療外，一般就是口服藥物直接補充甲狀腺素，調節相關的新陳代謝功能。此次提到的案例在補充甲狀腺素後，疲倦易喘等症狀，逐漸改善，併發的貧血問題，在甲狀腺檢驗數值正常後，也逐漸恢復正常。

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疫情下大家都受傷了 小心注意甲狀腺機能

最後何一成提醒，在疫情期間，許多民眾身體出現會喘、體力變差、呼吸道不適等症狀，都會以為是確診或是疫苗引起，但其實有些與原本就有的慢性病有關，須透過快篩及醫師診斷鑑別。甲狀腺機能減退者平日應注意飲食均衡，規律作息，適當運動，並遵照醫囑治療，由於甲狀腺的分泌是會變動的，因此即使數值正常，也應定期回診追蹤，以免甲狀腺功能出現變化影響代謝而不知。

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