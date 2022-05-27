甲狀腺低下｜易累怕冷、健忘又水腫？銀髮族還會出現認知功能障礙

身體水腫小心是甲狀腺分泌異常！台灣內分泌科醫師陳潔雯分享，之前曾收治一名女病人，病人自述平常容易疲累、沒胃口，且雙下肢水腫明顯，甚至連穿褲子、鞋子都緊繃不舒服。明明氣溫溫暖，也會感覺「異常寒冷」，脖子也有腫腫、卡卡現象，自以為是心血管出問題而求診，經檢查卻發現是「甲狀腺功能低下」。



台灣醫師陳潔雯說明，甲狀腺是身體內促進新陳代謝的內分泌器官之一，也會分泌維持細胞正常運作的荷爾蒙。若出現慢性甲狀腺炎（台灣常見的是橋本氏甲狀腺炎）、甲狀腺切除手術、甲狀腺萎縮、甲狀腺癌，接受放射性碘治療、碘攝取缺乏或是腦下垂體疾病等，導致甲狀腺分泌甲狀腺素不足，就可能會造成「甲狀腺功能低下」。

▼甲狀腺功能低下5大類症狀（點擊看清）

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當甲狀腺素分泌不足，細胞代謝會出問題，頭髮、皮膚不僅會變得乾燥粗糙，身體也會特別容易怕冷、活動力與反應變慢、嗜睡、體重上升、全身浮腫、便秘、生理期紊亂、聲音低沉等，心臟也可能受影響，導致心跳速度變慢，活動或走路時容易喘，嚴重時甚至會影響意識。

陳潔雯指出，甲狀腺功能低下是臨床上常被忽略的問題，特別是「銀髮族」！銀髮族的甲狀腺異常所產生的症狀較年輕人「不明顯」，且容易與缺乏生長激素的老化症狀有相似之處，如體力肌力下降、膽固醇異常、沮喪、焦慮、記憶力變差等。

另外，當銀髮族甲狀腺功能異常，可能會出現影響記憶力、視覺空間組織、注意力不集中和反應時間變慢等認知功能障礙，建議平常對自己及家人多加關心以及觀察，及早察覺甲狀腺異常！

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