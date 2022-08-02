甲狀腺低下｜中年易肥怕冷　或為代謝力下降　遇10大徵狀應即求醫

「醫生！我有高血脂在吃藥……」。50多歲高先生近幾年便秘頻率增加、容易怕冷、易掉髮，甚至記憶力變差、注意力下降影響到工作表現，腿部肌肉也變得易痠痛、無力。



家族史方面，沒有早發性心臟病，也沒有其他家人有難控制的高血脂病史，反而有甲狀腺病史。經過抽血檢查發現，原來是甲狀腺功能低下，合併橋本氏甲狀腺炎。

10個甲狀腺功能低下可能出現的症狀，大家留意一下自己和身邊人有沒有這些的徵狀。如有，就要盡快求醫了（按圖了解！）

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甲狀腺低下內外表現都會受影響

「甲狀腺功能低下」是指甲狀腺無法製造足量的甲狀腺素，供給身體所需，造成全身性的代謝下降。甲狀腺功能低下的狀態，像是電力低下的機器人，全身沒電、沒有活力、注意力不集中、耗能下降、體重卻容易增加。

台灣奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫生葉乃誠說，體重增加是很多人熟知的甲狀腺功能低下的表現，但其實甲狀腺功能低下不只是外在的，全身代謝速率下降，在體內的表現也是明顯的，患者如果出現高血脂，也可能就是甲狀腺功能低下造成的血脂異常。

高先生經由治療甲狀腺問題後，用的血脂藥物不若以往使用的劑量高，目前也能把血脂控制得很好。

高血脂1.4%-13%機率合併甲狀腺低下

根據過去醫學資料統計，新診斷高血脂的病人，約有1.4%至13%機率找到合併甲狀腺功能低下。除了高血脂之外，甲狀腺功能低下的內在表現還有造成心跳過緩、心包膜積水、高血壓不易控制，容易脂肪肝、高尿酸、泌乳激素濃度增高等。

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甲狀腺功能低下的10個可能症狀：

1.便秘頻率增加



2.容易怕冷



3.容易掉髮



4.記憶力變差、注意力不集中



5.腿部肌肉痠痛、無力



6.水腫、體重增加



7.高血脂



8.心跳過緩



9.高血壓不易控制



10.脂肪肝、高尿酸



葉乃誠提醒，甲狀腺功能低下，影響全身代謝，水腫、體重增加只是表象，某些身體內的代謝影響更為深遠，若慢性疾病狀況不易控制，有時轉診到內分泌科門診後會有意想不到的結果。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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