中風｜戒煙預防中風改善血壓　補充抗氧化物抗發炎保護心血管

常常看到很多男生肩頸僵硬或頭痛時，迅速的把頭左右快速甩一甩，聽到骨頭聲，似乎就通了。



但經常肩頸僵硬、頭痛可能是罹患高血壓的警訊，卻沒有察覺，因此高血壓又被稱為「無聲殺手」。

▼量血壓分左右手？（按圖 👇👇👇）

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一分鐘測試，你是否為中風高危險群？

一分鐘測試，你是否為中風高危險群？(HEHO健康授權使用)

只要符合選項就是一分，若結果在0至4分，則代表血管年齡與現在年齡相符、5-8分為血管實際年齡較現在大10歲，9-12分則為血管年齡較現在大20歲。5分以上，建議就醫檢查。

戒煙不僅預防中風，還可改善血壓

煙燃燒後會產生尼古丁、一氧化碳、煙焦油及多種致癌物質，而尼古丁會影響神經系統，造成心跳加速、血管收縮、血壓上升，增加高血壓及血管栓塞的機會。台灣衛福部更鼓勵民眾戒煙，超過10分之一的腦中風患者與吸煙及二手煙有關。《臨床醫學雜誌》刊登，預防二次中風除了地中海飲食外，戒煙是關鍵因素。

地中海飲食連續五年蟬聯為最佳飲食

《美國新聞及世界日報》每年都會評選出年度最佳飲食法排名，地中海飲食法已連續五年蟬聯冠軍。你可能聽過此飲食法，但總是不記得內容。簡單記住飲食三個重點，攝取白肉及蛋豆類製品為優先，吃多種顏色蔬菜及2份水果，使用橄欖油。

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平時多補充抗氧化物降低體內發炎

許多研究發現，中風發生與氧化壓力及發炎反應有關，因此補充抗氧化食物可以降低體內自由基反應，保護心血管。

1. 維他命 C

維他命C是天然的抗氧化劑，可以對抗體內自由基，降低發炎反應。天然食物中如番石榴、車厘茄、奇異果、甜椒等食物。

2. 薑黃素

是薑黃中最重要的化合物，不僅有抗氧化，還能抗發炎。食用薑黃需搭配油性食物才能釋放出營養，若以保健食品補充則需飯後食用。

3. 石榴多酚

石榴多酚包含鞣花單寧酸、鞣花酸以及黃酮類物質，能保護心血管，降低動脈硬化。

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營養師小叮嚀

中風並非突然發生，而是許多危險因子潛伏在體內，待時機點到才引爆。除了遺傳、年齡、基因無法改變，飲食、生活作息、體重、運動、吸煙及飲酒等等因素是可以改變。不要讓自己有壓力，覺得要改變那麼多很困難，只要略為調整就是進步。

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