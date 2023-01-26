腸道健康｜腸道就是人體第二個「大腦」？3大原則養成腸胃健康

香港人生活節奏急速，腦筋總是轉個不停，你又是否想找個好方法為大腦好好的充一下電？人們常常想找醒腦提神方法、營養補品，來提升大腦運作效率，讓生活更輕鬆，但卻會在無形中忽視了身體其他方面，你知道好的判斷力其實與腸道健康是息息相關的？



近日，大腸直腸外科陳威佑醫師就在facebook專頁上分享關於「腸道神經系統」的研究，陳醫師指研究顯示，大腦內約有5000億個神經細胞；腸道有50億個神經細胞。腸道的神經數量僅次於大腦，並擁有一套獨立運作的「腸道神經系統」，可以處理我們的消化、味覺、情緒調節等許多功能，甚至連美國胃腸學會也認為好的腸胃比好的大腦重要。

顧好腸道健康，就可以帶給身體3種好處

1. 腸道好，心情自然好



心情好不好，也與腸胃有關。血清素是維持我們情緒穩定，讓我們感到愉悅的荷爾蒙。而人體當中有95%的血清素由腸道製造而成。今天心情是好是壞？也跟腸道的健康程度有關。如果想要維持愉快好心情就要先顧好腸道健康。

2. 腸道好，幫助我們做出最好的判斷



為什麼我們會「一緊張就胃痛」、「聞到美食就餓了」？那都是因為腸道跟大腦在做密切地溝通，所產生的結果，人體最大的神經—迷走神經是由腸道連接到大腦。而腸道會透過迷走神經，傳達訊息給大腦，讓我們的身體在危急的時刻，做出最適當的行為與反應。像是當我們吃壞肚子，腸胃接收到細菌來襲時，就會馬上告訴大腦，讓大腦傳遞不舒服的感受給我們。因此腸道維持健康能讓身體時刻做出最好的判斷！

3. 腸道好，自然擋掉細菌病毒的干擾



腸道的黏膜上皮細胞和細胞之間會緊密連接，形成天然的物理屏障。而這道屏障就是堵住細菌與病毒入侵人體的防禦牆！可以想見，如果腸道障蔽功能沒有好好運作，就像是大開國門，任憑細菌進入體內的狀態。許多老人也因為腸道障蔽功能不佳，讓細菌穿破腸壁進入血管，因此 引發敗血症 ，增加死亡風險。如果不想生病，腸道健康不得不照顧！

提升健康腸道健康3大原則

人體中超過 7成的免疫球蛋白 A 都是由腸道製造，7成以上的免疫細胞，如巨噬細胞、T 細胞、NK細胞、B細胞等，都是集中在腸道，以腸壁黏膜作為第一道防線，裏面的免疫細胞則為第二道防線。

營養師強調想要維持腸道健康，必須從有良好的健康飲食習慣和作息，或是攝取有益人體腸道健康的活菌，改善腸內微生態平衡、預防腸道疾病。

1. 避免排便不順



便秘是因為腸道蠕動減慢，水分不足導致糞便堵塞在腸道內，而糞便內的毒素更會被腸道當作「營養」重新吸收，引起其他身體問題。多喝水促進腸道蠕動力，能軟化糞便，或是常按摩腹部、多運動、也能達到效果。

2. 良好飲食習慣



增加膳食纖維攝取，因為膳食纖維是人體無法分解消化的植物性成分，可以增加腸胃蠕動、刺激消化液分泌。如果缺少蔬果，反而以大魚大肉的飲食方式，腸道中的益菌會比較少。

3. 多攝取益生質（又稱益生元、益菌生）



益生質能幫助益生菌生長，有助於抑制腸道中的壞菌，腸道中的益菌也會將益生質代謝為短鏈脂肪酸，提供給益菌和人體作為能量來源。

陳醫師提醒，腸道健康不僅影響我們的免疫力、心情，也是維持身體正常運作的重要功臣。