腦退化｜雷神因一組基因暫息影 1分鐘自測阿茲海默症徵狀
早前，在《雷神索爾》中飾演主角「雷神」而紅遍全球的荷里活巨星基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）竟突然宣佈暫時息影。基斯在健康檢查時意外發現因為遺傳基因的緣故，他將比一般人更容易罹患阿茲海默症。因此他決定暫時息影，留更多的時間陪伴家人。
根據外國媒體報導，基斯早前與國家地理頻道合作推出探討有關長壽奧秘的紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth），在節目中他需要嘗試各項極限挑戰，包括高空行走、赤身泡進冰水、徒手攀爬、模擬老化等。
其中在健康檢查時，竟診斷出有阿茲海默症的基因傾向，在他身上總共有2組「ApoE4基因」，分別來自父母的遺傳，代表他罹患阿茲海默症的機率，是正常人的8到10倍。加上在拍攝過程中，基斯跟臨終陪伴員見面時提早面對死亡，令他產生暫別影壇的決定。但他亦表示，這並非代表他要永遠離開影壇，只是他需要一些時間陪伴家人。
什麼是阿茲海默症？
阿茲海默症是認知障礙症中最常見的類型，佔所有病例之50%至75% 。此退化性疾病的成因未明，現時並未有根治方法。它會導致持續性的認知和智力功能喪失，從而削弱記憶力、思考和執行日常事務的能力以及社交技能，最終患者必須依賴他人照顧。由於無法替換退化的腦細胞，病情會隨著時間而惡化，因此，這種疾病是無法治癒的。藥物有時可以有效地減慢疾病的發展，但不能阻止或逆轉病情的惡化。阿茲海默症的進展速度因人而異。
普遍認為阿茲海默症僅對老年人有影響，但事實並非如此。年輕人也會受到影響。早發性阿茲海默症發生在65歲之前，佔所有病例兆約1%。它通常是由基因突變引起的。在這組人中，他們可能在40或50多歲時出現症狀。遲發性阿茲海默症更為常見，並在65歲之後出現。
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徵兆和症狀
阿茲海默症通常會逐漸惡化。症狀因人而異，可能包括：
1.記憶力下降而干擾日常活動，導致忘記新接收的資訊和/或重覆問問題。
2.規劃或解決問題的能力降低。
3.難以執行熟悉的日常事務，例如駕駛上班。
4.對時間、日期或地點有困惑。
5.視覺空間功能受損，例如難以分辨距離或顏色對比度。
6.說話、寫作和閱讀有困難。
7.遺忘東西而無法追溯發現東西遺失前的事。
8.推理和判斷力減低。
9.性格和行為的改變，例如變得不信任他人。
10.逃避例如參與興趣活動、工作或社交活動等的社會接觸。
預防方法
儘管目前尚無已證實的預防措施，但是採取健康的生活方式可以幫助減少罹患阿茲海默症的機會，其中包括：
定期做運動
均衡飲食
戒煙
避免過量飲酒
保持精神和社交活躍
定期進行身體檢查
適當管理慢性疾病，例如糖尿病和高血壓