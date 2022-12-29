腦退化｜雷神因一組基因暫息影 1分鐘自測阿茲海默症徵狀

早前，在《雷神索爾》中飾演主角「雷神」而紅遍全球的荷里活巨星基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）竟突然宣佈暫時息影。基斯在健康檢查時意外發現因為遺傳基因的緣故，他將比一般人更容易罹患阿茲海默症。因此他決定暫時息影，留更多的時間陪伴家人。



基斯咸士禾夫早前與國家地理頻道合作推出探討有關長壽奧秘的紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth）日前登陸Disney+。（節目海報）

根據外國媒體報導，基斯早前與國家地理頻道合作推出探討有關長壽奧秘的紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth），在節目中他需要嘗試各項極限挑戰，包括高空行走、赤身泡進冰水、徒手攀爬、模擬老化等。

基斯咸士禾夫今次拍攝節目真係搵命搏！（IG/@chrishemsworth）

其中在健康檢查時，竟診斷出有阿茲海默症的基因傾向，在他身上總共有2組「ApoE4基因」，分別來自父母的遺傳，代表他罹患阿茲海默症的機率，是正常人的8到10倍。加上在拍攝過程中，基斯跟臨終陪伴員見面時提早面對死亡，令他產生暫別影壇的決定。但他亦表示，這並非代表他要永遠離開影壇，只是他需要一些時間陪伴家人。

什麼是阿茲海默症？

阿茲海默症是認知障礙症中最常見的類型，佔所有病例之50%至75% 。此退化性疾病的成因未明，現時並未有根治方法。它會導致持續性的認知和智力功能喪失，從而削弱記憶力、思考和執行日常事務的能力以及社交技能，最終患者必須依賴他人照顧。由於無法替換退化的腦細胞，病情會隨著時間而惡化，因此，這種疾病是無法治癒的。藥物有時可以有效地減慢疾病的發展，但不能阻止或逆轉病情的惡化。阿茲海默症的進展速度因人而異。

普遍認為阿茲海默症僅對老年人有影響，但事實並非如此。年輕人也會受到影響。早發性阿茲海默症發生在65歲之前，佔所有病例兆約1%。它通常是由基因突變引起的。在這組人中，他們可能在40或50多歲時出現症狀。遲發性阿茲海默症更為常見，並在65歲之後出現。

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徵兆和症狀

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阿茲海默症通常會逐漸惡化。症狀因人而異，可能包括：

1.記憶力下降而干擾日常活動，導致忘記新接收的資訊和/或重覆問問題。



2.規劃或解決問題的能力降低。



3.難以執行熟悉的日常事務，例如駕駛上班。



4.對時間、日期或地點有困惑。



5.視覺空間功能受損，例如難以分辨距離或顏色對比度。



6.說話、寫作和閱讀有困難。



7.遺忘東西而無法追溯發現東西遺失前的事。



8.推理和判斷力減低。



9.性格和行為的改變，例如變得不信任他人。



10.逃避例如參與興趣活動、工作或社交活動等的社會接觸。



預防方法

儘管目前尚無已證實的預防措施，但是採取健康的生活方式可以幫助減少罹患阿茲海默症的機會，其中包括：

定期做運動



均衡飲食



戒煙



避免過量飲酒



保持精神和社交活躍



定期進行身體檢查



適當管理慢性疾病，例如糖尿病和高血壓



▼認知障礙症（腦退化）與老化的分別 （按圖👇👇👇）