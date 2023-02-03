朱古力｜要吃就吃黑朱古力！朱古力8大益處 附3款健康朱古力食譜

情人節又快到了，不少男女都會以朱古力表達自己的心意。但你又是否知道除了可以表達愛意，適量食用朱古力還有減肥及令情緒穩定。當然，前提是你要選對「對的巧克力」。市面上充斥大量添加了高糖、代可可脂的朱古力，食用這些朱古力雖然都可以滿足口腹之欲，但卻會令你一步步走入肥胖陷阱。



世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

如果攝取太多糖分，除了會使體重上升，更會令皮膚變差，例如經常出現暗瘡、女性經期荷爾蒙失調，甚至提早出現皺紋及老化，還可能導致肥胖、高血壓、糖尿病等疾病。

▼黑朱古力糖分排名：（按圖了解👇👇👇）

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要吃就吃黑朱古力！

耶魯大學的一項研究曾指出，黑朱古力比大多數食物都含有更多的酚類抗氧化劑，包括兒茶素，表兒茶素和花青素等，不但可以減少炎症，更可以降低患糖尿病的風險。不過，黑朱古力的熱量不低，吃太多或會有體重增加的風險。

因此，在進食朱古力時，應選擇可可含量至少為70％的黑朱古力，才可以享受其抗氧化功效。

▼低糖黑朱古力：（按圖了解👇👇👇）

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朱古力8大益處

想食朱古力但又怕食完會有罪惡感？其實吃朱古力可以有好多益處，只要適量食用仲可以愈吃愈健康叱

1. 朱古力可能可以改善認知功能



多得可可中的天然營養成分黃酮醇，朱古力可以通過增加腦血流量來改善你的認知功能。黃酮醇還可以減少老年人的記憶力喪失並提高口語流利度。難以置信？ 可以查閱英國的一項研究，該研究證明朱古力可以幫助你更好和更快地思考。

2. 朱古力可以降低血壓



2007年的一項研究表明，經常食朱古力的人可以降低患心臟病、膽固醇和動脈鈣化斑塊的風險。多得當中的表兒茶素和兒茶素等類黃酮，朱古力可以使動脈和靜脈保持柔軟，從而減低高血壓風險。

3. 朱古力可能有助於增加注意力



含至少60%可可的朱古力含有大量的茶氨酸，茶氨酸可增強注意力和放鬆大腦。

4. 朱古力具有抗氧化作用



朱古力含有多種化合物，例如多酚、兒茶素和黃烷醇，具有非常有效的抗氧化作用。抗氧化劑對心臟有好處，並可能降低某些類型癌症的風險。據說朱古力抗氧化劑的含量比綠茶高3倍、比紅酒高2倍。

5. 朱古力可以幫助改善情緒



由於可可鹼和鎂含量很高，朱古力對壓力、焦慮和抑鬱有正面影響。研究表明，食用朱古力的人更鎮定、更快樂。朱古力還含有苯乙胺，苯乙胺是一種化學物質，可促使你的大腦釋放內啡肽，這些荷爾蒙在體內可以觸發良好的感覺。

6. 朱古力有助於皮膚防曬



倫敦藝術大學進行的一項研究表明，與不食朱古力的人或食用低黃酮含量朱古力的人士相比，食用黑朱古力的人可以更長時間地暴露在陽光下而不被曬傷。黃酮醇可改善皮膚的水合作用和密度，從而幫助保護你免受日曬傷害。

7. 朱古力可以幫助減輕體重



適量食用朱古力有助於降低體重指數（BMI）。朱古力中的兒茶素有助於減輕體重，並令肌肉更苗條。此外，黑朱古力有助產生飽腹感，可防止你過度吃零食。

8. 朱古力對準媽媽有好處



由於朱古力有助於減輕壓力，因此2004年一項芬蘭的研究把微笑和大笑的嬰兒與其母親在懷孕期間吃黑朱古力的事實聯繫在一起。

另外，由於可可鹼能使心臟活力起來、擴張血管和放鬆肌肉，因此朱古力可以減少妊娠併發症，例如先兆子癇（特徵是極高的血壓）。

情人節自製3款健康朱古力甜品

情人節想送禮表心意又要健康，除了可以購買市面上的朱古力，亦可以在家自製健康版朱古力甜品送贈另一半，步驟不繁複，也是相當有心思的禮物。

▼3款健康朱古力甜品食譜（按圖看清👇👇👇）：

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牛油果松露朱古力



材料：牛油果蓉 500克、黑朱古力 500克、可可粉 適量

做法：將黑朱古力溶化；待黑朱古力醬放冷後加入牛油果蓉，攪拌均勻；

用保鮮紙封好放進雪櫃冷藏約40分鐘；將朱古力蓉搓成球狀，均勻地裏上可可粉。

朱古力花生球



材料：低脂奶或無糖杏仁奶 150毫升、堅果 50克、即食燕麥片 50克、紅棗 50克、花生醬 2湯匙、無糖可可粉 3湯匙

做法： 堅果先壓碎及用120度低溫烤焗7分鐘；除可可粉外，把所有材料混合均勻；取1湯匙的朱古力團，並搓成球狀，可做12小球；最後均勻地裏上可可粉。

可可杏仁奶奇亞籽布甸



材料：奇亞籽 15克、無糖杏仁奶 130毫升、可可粉 1茶匙

做法：將奇亞籽倒入無糖杏仁奶及可可粉，攪拌均勻後靜置30分鐘。