經痛｜吃高鈣食物黑朱古力可減緩經痛？細數5大飲食法寶必知禁忌

每個月大姨媽來報到，讓你痛不欲生嗎？不少女性於月經來潮時，容易出現經痛不適、頭痛、噁心想吐及腹瀉等症狀，尤其是惱人的經痛，讓許多女性每個月都得困在由痛苦編織的惡夢中。

撰文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



雖然服用止痛藥可擺脫不適，但不少女性也尋求更健康、天然的方式，利用飲食來減緩經痛《Hello醫師》為您統整出5大有助緩解經痛的飲食，與3項經期女性必知的飲食禁忌，在月事期間調養好身體，跟生理痛say no！

5大飲食法寶緩解經痛（按圖👇👇👇）

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緩解經痛吃什麼？5大飲食法寶報你知

當月經來時，由於子宮內膜剝落，造成體內的前列腺素（Prostaglandin，或稱攝護腺素）大量分泌，引起子宮發炎及劇烈收縮，因而引發經痛，讓許多女性感到十分困擾，不得不吃止痛藥來減輕疼痛。

此外，你還可以透過以下5種食物或飲品紓緩經痛：

1. 高鈣食物

充足的鈣質攝取有助放鬆肌肉，而鈣攝取不足的女性，經期子宮收縮會更強烈，造成經痛情況加劇，因此，多補充高鈣食物，如牛奶、乳酪、芝士、小魚乾、豆腐等，不僅能預防骨質疏鬆、穩定情緒，還有助降低子宮肌肉痙攣的風險，適合女性於生理期時多加食用。

2. 熱牛奶

牛奶本身含豐富鈣質，以全脂牛奶為例，每100公克就含有101毫克的鈣，再加上飲用溫開水或溫熱的飲品可促進血液循環，具緩解經痛的功效，因此建議女性在月經來時，可以適量飲用熱牛奶。

3. 黑朱古力

生理期適量攝取黑朱古力可以稍微緩解經痛，根據台灣衛福部食品營養成分資料庫，平均每100克中，黑朱古力（意指可可含量>70%）就富含286毫克的鎂，而鎂不僅具有促進鈣的吸收，以及舒緩緊張情緒的效果，還能有效減輕頭痛及經痛等症狀。

然而，食用市售含糖量較高的朱古力，可能會產生反效果，刺激子宮肌肉收縮，造成疼痛感更為劇烈，甚至會導致體重增加，因此建議以黑朱古力為主，含糖朱古力只能作為心理上的安慰，淺嚐即止。

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4. 核桃、杏仁

市面可供民眾挑選之堅果種類繁多，諸如核桃和杏仁皆具豐富的營養成分，有助於女性減緩經痛。

核桃相較於花生、杏仁、胡桃等堅果類，含較多α-亞麻酸，可提供人體所需的Omega-3脂肪酸及維他命B12，有助降低人體發炎反應。

此外，杏仁則含有豐富的維他命E，具有抗氧化作用，研究顯示，女性若於經期前2天開始補充400IU（180毫克）的維他命E持續5天，能幫助女性減緩經痛所帶來的不適。

5. 高纖維蔬果

高纖維蔬果包括十字花科蔬菜、胡蘿蔔、番薯等蔬菜，以及車厘子、西柚等水果，除了富含維他命B、C和E等營養成分外，也是效果卓越的抗氧化劑，能替女性降低體內的發炎反應。

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飲食禁忌快避開！少吃3類型食物跟經痛說bye bye

根據中醫的觀點，女性於生理期間應減少或避免攝取下列3類食物，有助改善痛經情形：

- 少吃寒涼、生冷食物：如涼拌生菜、西瓜、椰子汁及冰品，容易使血液凝結，引發痛經。

- 避免刺激性食物：如油炸物、辣椒或酒等刺激性食物，不僅會刺激胃液分泌，還可能使女性經痛症狀增加，應盡量避免食用。

- 忌食酸性食物：酸性食物具有收斂、固澀的特性，食用後易使血管收斂、澀滯，不利於經血的排出，造成經血瘀阻，引發經痛。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃巧克力可以減緩經痛？公開5大飲食法寶，讓大姨媽不再成為夢魘】

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