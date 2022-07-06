補腦飲食｜8種健腦食材延緩大腦衰老　吃黑朱古力莓果改善記憶力

常常忘東忘西，記憶力好差？新冠肺炎痊癒後卻出現腦霧？



台灣營養師王證瑋推薦8種健腦食物，可幫助提高能量和對抗疲勞，食物中的維他命和礦物質甚至可以保持頭腦清醒，對抗頭腦混亂甚至記憶力減退。

8種健腦食材改善健忘（按圖👇👇👇）

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1️. 高脂魚

高脂魚包括三文魚、鱒魚、秋刀魚、鯖魚和吞拿魚，都是omega-3脂肪酸的來源！王證瑋說明，大腦約60%由脂肪構成，其中一半的脂肪由omega-3脂肪酸組成，大腦用omega-3來構建大腦和神經細胞。

2️. 咖啡

咖啡中的兩種主要成分咖啡因和抗氧化劑，可以幫助支持大腦健康，還能提高警覺性和心情好轉。

3️. 莓果類

王證瑋指出，莓果中含有花青素、多酚類植化素，具有抗炎和抗氧化作用，可以延緩大腦衰老並改善記憶力。

4️. 薑黃

薑黃及其活性化合物薑黃素，可以穿過血腦屏障，具有超強的抗炎和抗氧化功效，有助於腦部健康。

5️. 南瓜子

南瓜子富含許多對大腦功能重要的微量營養素，包括銅、鐵、鎂和鋅。

6️. 黑朱古力

朱古力中的豐富植化素「類黃酮」聚集在腦中處理學習和記憶的區域，有助於保護腦部。研究表明，吃朱古力，尤其是黑朱古力，可以增強記憶力和情緒。

7️. 堅果

堅果含有大量促進大腦功能的營養素，包括維他命E、好油和植化素，維他命E保護細胞免受自由基損傷，有助於減緩智力衰退，可同時擁有健康的心血管與大腦。

8️. 雞蛋

雞蛋中擁有許多營養包括優質蛋白質、維他命B6和B12、葉酸和膽鹼，膽鹼是一種重要營養素，身體使用它來製造乙醯膽鹼，這是一種有助於調節情緒和記憶的神經傳遞。

▼同場加映，腦退化自我檢測：（按圖👇👇👇）

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