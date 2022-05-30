超市檢測｜邊款紙包飲品含糖量仲高過朱古力奶？日飲兩包即超標！

紙包飲品暗藏高糖陷阱！當不少人以為只有朱古力奶等這類紙包飲品的含糖量會較高外，但原來有一款日常更常飲用的紙包飲品，其糖含量竟比朱古力奶還要高！一日飲兩盒更已超過每日糖分攝取量。



市面常見的紙包飲品，到底含有多少糖份？（資料圖片）

如何才算高糖飲品？

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

而在本港現行的《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》下，每100毫升飲品若含不超過5克糖可稱為「低糖」；而每100毫升飲品若含不超過0.5克糖可稱為「無糖」。據衞生署的《學生小食營養指引》顯示，每100毫升飲品的糖含量若超過7.5克，則可被視為含高糖飲品。

我們在市面抽查了15款常見的紙包飲品產品，發現當中有5款產品屬高糖飲品，當中維他檸檬茶的糖含量最高，每100克飲料約有13.6克糖，以一包250毫升容量為例，即一包250毫升維他檸檬茶已含有約34克糖，糖含量甚至比維他朱古力奶(10.3克/100克)高，單日飲兩包即已超過每日糖分攝取量。

▼市面常見紙包飲品含糖量排名（由高至低）：（按圖👇👇👇）

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攝取過多糖份易過重

事實上，糖對身體而言並非十惡不赦，本身除了可為身體提供能量(1克糖提供4千卡能量)，葡萄糖也可快速為腦部提供能量。

不過，過量攝取游離糖等糖份會造成身體能量過剩，增加超重和患肥胖症的風險。據衞生署2014年調查，18歲至64歲的人口中有39%屬超重或肥胖。此外，經常過量攝取游離糖亦會增加蛀牙的機會，據衞生署2011年口腔健康調查顯示，5歲兒童組別中約半數的兒童曾患蛀牙。

如果攝取過多糖分，血糖會與身體的蛋白質結合，使肌膚組織結構失去彈性，變得脆弱，加速衰老，更有研究指出，糖是免疫力抑制劑，甚至削弱白血球的正常功能，令人變得體弱易病，故適當攝取糖分，是保青春健康的重要之法。

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食安中心拆解糖份四大迷思

1. 紅糖、黃糖、蜜糖和糖漿比白糖健康？



從營養的角度來看，各種糖分都是大同小異的，每克糖分都可提供大約4千卡的能量，其他營養素含量則寥寥無幾。

人體對各種精煉糖(如白糖)、糖漿和食物中的天然糖分(如蜜糖)的代謝過程是一樣的。無論是哪種糖，只要攝取過多，都會造成能量過剩。因此，無論是紅糖、黃糖、蜜糖、糖漿還是白糖，都不應添加過量。

2. 減少糖攝取量的唯一方法是從此與糖絕緣？



為了減少糖攝取量而完全與食物中的糖絕緣或不進食甜的食物和飲品既不切實際，也不明智。

天然含有糖分的食物，如水果和奶類等不妨繼續吃，但添加了糖分的食物，如汽水、果汁飲品、糖果、糕點、餅乾、巧克力等則少吃為妙。愈是克制自己不吃某種食品，結果往往是吃得更多。容許自己偶而吃一小份甜品，反而更容易擺脫甜食的誘惑。

▼同場加映，茄汁糖分排名，由最低至最高排（按圖👇👇👇）

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3. 有「水果」字眼的飲品比汽水健康？



名稱含「水果」二字的飲品並不代表有水果成分或比汽水健康。其實只要仔細查看配料表，可能會發現果汁飲品中的「水果」只是指水果味道而已，其餘成分其實是水、糖分、蜜糖、糖漿或其他形式的添加糖。

有些果汁飲品也含有大量糖分。只要看看營養標籤，可能會發現果汁飲品所含的糖分其實不遜於某些汽水，每100毫升便含約10克糖。如果你想吸收水果的膳食纖維、維他命和礦物質，那麼最好是吃整個水果，而非喝果汁。

4. 只要是「無糖」或「低糖」飲品，喝多少和經常喝都沒關係？



營養聲稱只能作為簡單的參考。消費者不應只著眼於產品所標榜的營養素，而應參考營養標籤上的資料和配料表，從而選擇較健康的食物。即使是聲稱「無糖」或「低糖」的食物也可能含有高能量、高脂肪或高鈉。

產品標籤上其他諸如「少甜」和「無加糖」等字眼未必能真正反映產品的營養素含量。同樣地，消費者可以查看營養標籤，找出食物營養成分的詳細資料。

▼同場加映，常見甜味劑一覽 （按圖👇👇👇）：