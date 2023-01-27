胰臟癌｜台婦人輕視家族病史終罹癌　醫提醒胰臟癌9大高危險族群

台灣60歲毛小姐有胰臟癌家族史，2年前健檢未發現胰臟有任何異常、腫瘤標記也在正常範圍內。結果2年後，毛小姐臉部卻突然發黃，就醫檢查出胰臟頭部出現約1.2厘米浸潤性病灶，雙下肺葉有數顆結節，確定癌王找上門，罹患胰臟癌了。



台灣北投健康管理醫院副院長錢政平表示，毛小姐求診時，一見面發覺她的臉部膚色黃黃的，就覺得不太對勁，檢視胰臟檢查影像，果不其然在胰臟頭部位置發現有一個約1.2厘米浸潤性病灶，已造成上游膽道及胰管擴張，這也難怪她有黃疸現象。

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另外，毛小姐的CA19-9血液檢驗指數明顯上升，直飆到307（正常值為37U/ml以內）；更要命的是，還在她雙下肺葉發現數顆結節，高度懷疑是罹患胰臟癌，並已有轉移跡象，後續經確認，確定是有癌王稱號的「胰臟癌」找上門。

毛小姐驚呼「這2天臉才突然變黃，也才2年沒檢查，癌症怎麼就發展成這樣？」錢政平直言，胰臟位於腹部後腹腔膜內深處，檢查不易，當癌症發生，早期幾乎沒有症狀，也沒有明顯特定病症。但因胰臟癌的進展相當快速，加上很容易轉移擴散、侵犯重要血管，等到症狀出現時，大多已發展至晚期，甚至是連開刀治療的機會都沒有，所以胰臟癌可說是一種兇猛的癌症。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）：

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胰臟癌在目前醫療上最好的治療方式就是早期發現並接受手術治療，但胰臟癌早期幾乎沒症狀、也無法靠自身感覺判定，若無定期健檢習慣的人，很容易就錯過最佳治療時期。

錢政平表示，雖然造成胰臟癌的原因至今仍不明確，但依據胰臟癌發生個案也可找出高危險族群，例如：60歲以上年長者、有家族遺傳及有遺傳慢性胰臟炎患者、糖尿病者、抽煙者、或是家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤者。這些高危險族群務必要主動積極安排胰臟相關檢查。

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錢政平說明，一般民眾可能會將抽血CA19-9認為是可觀測胰臟癌的檢驗方式，但其實CA19-9指數並不能當作單一癌症的精準檢查，像是與腺體相關的肺癌、大腸癌、胃癌、攝護腺癌、乳癌等，都可能引起CA19-9上升；國人常見的疾病，如肝臟水泡、腎臟水泡、甲狀腺體水泡或是膽結石、膽道或腸胃疾病、肝硬化或卵巢疾病等，也會影響CA19-9指數上升，CA19-9僅能當作一種輔助參考，最好還是透過影像檢查，完整觀察胰臟健康狀態。

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