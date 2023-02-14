心肌梗塞｜血壓、血糖少許超標沒大礙？風險是「相乘」非「相加」

59歲吳先生不久前突然劇烈胸痛送醫，診斷為急性心肌梗塞，緊急置放冠狀動脈支架手術後，才順利逃過死劫。近10年來，吳先生定期接受員工健檢，結果都是「血壓、血糖、血脂都比標準高一點」，但還沒到吃藥治療程度而讓他鬆懈，歷經心肌梗塞後，才體認到積極管理三高紅字的重要性。



異常值累積 是相乘而非相加

民眾健康意識抬頭，認知定期健檢重要性，許多人對「紅字」習以為常，除非部分數值異常才會警覺。榮新診所副院長康宏銘表示，三高數值些微超標也要注意，肥胖、血脂異常、初期高血壓、糖尿病前期等應綜合評估，視為慢性病看待，「異常值累積是相乘，而非相加」。

康宏銘指出，血脂、血壓、血糖數值異常，被統稱為「代謝症候群」。研究顯示，罹患代謝症候群會增加心血管疾病的風險，發生原因與生活習慣、飲食有密切的關聯，為了不再等到疾病發生才治療，健保署去年開辦代謝症候群防治計畫，提前從源頭做健康管理。

相關文章：心臟｜血管粥狀硬化不只因肥胖而起 4大原因致病 年紀大為其一

+ 4

慢性病風險評估 助提前預防

健保署並設置「慢性疾病風險評估平台」網站，輸入自身健檢數據及生活型態資料，可估算未來10年內併發冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病及心血管不良事件的風險指數，衛教團隊會依此數據提供適當的生活型態建議，提前預防慢性病。

以吳先生的健檢數據推算，未來10年內發生心血管不良事件風險達37%，屬於高風險族群，包括罹患高血壓風險77%、糖尿病44%、腦中風28%。康宏銘解讀，單看健檢的個別數據較不清楚未來罹病風險，但透過平台整體評估，吳先生罹患心血管疾病風險遠高於想像。

康宏銘表示，除了利用一般健檢提供的風險因子，預測將來心腦血管疾病的發生率，另外也有許多檢查項目，包括動脈硬化指數（脈波傳導速度）、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層檢查、腦血管磁振造影等，可直接了解血管健康狀態，更積極預防心血管、慢性疾病。

3高指數異常 飲食、運動控制

康宏銘提醒，民眾健檢發現三高指數異常，但尚未達須服用藥物程度時，可透過飲食、運動、避免菸酒、體重控制等方式，配合個管計畫積極控制，維持甚至降低數值，減少用藥的可能。

國健署提供3技巧協助民眾預防三高及控制慢性疾病發生：

1. 自我血壓量測：落實居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍。



2. 天天量腰圍及體重：成年男性腰圍保持在90厘米以下，女性80厘米以下，體重依循BMI（kg/m2）數值，應維持在18.5至24間。



3. 均衡飲食及規律運動：少油、少鹽、少糖及高纖飲食，每天30分鐘、每周達150分鐘的身體活動，以降低罹患慢性疾病的風險。



【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

防三高飲食｜南瓜番薯半碗可代1/4碗飯 男士3餐這樣吃防三高過胖

+ 4

心臟病｜盤點心肌梗塞9大前兆 3方法預防低鹽飲食、控制體重👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

天寒禽流感發威 陳吉仲作出三承諾維持平穩蛋價

今年元宵瘋手機放天燈 滿城都是天鑽飛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」