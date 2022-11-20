心肌梗塞｜2種人易陷猝死危機吃10食物預防！心因性休克無關年紀

撰文：中天新聞網
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台灣藝人鳳梨哥哥和明金成、高以翔等藝人都因「心因性休克」猝死，而心因性休克最常見為心肌梗塞、心律不整等。

營養師甚至透露這和年紀沒太大關係，除了定期健康檢查、別輕忽任何小症狀外，平時也可多吃「10種食物」來預防！

預防心因性休克必吃10種食物（按圖👇👇👇）

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台灣營養師許瓊月在Facebook指出，從藝人納豆腦出血到明金成心因性休克猝死，她發現遇到這樣的意外其實和年紀沒太大關聯性，因此大家平常務必好好關心自己的身體狀況，千萬別輕忽任何一個小症狀，「因為意外來的太突然！」

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「心因性休克」是指血流無法供應全身所需，主要因心臟功能不良導致血壓無法上升，進而產生昏倒等現象，其中心因性休克最常見狀況為心肌梗塞，尤其像是心律不整、心肌炎、生活壓力大者等也會發生。就營養師角度來看，發生心肌梗塞最息息相關的，就是高膽固醇、高血壓等特徵，而這些都是由平時飲食習慣所累積而成。不過，很多人健康檢查報告出來時，發現自己「出現紅字」都不太理會，但這個隱形殺手不痛不癢，尤其這些都是很重要的訊息。

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許瓊月對此分享，預防「高膽固醇」其實有5種必吃食物，包括：黑木耳、紅蘿蔔、青瓜、香菇、秋葵；至於預防「高血壓」也有5種必吃食物，包括：莧菜、草菇、菠菜、通菜、金針菇，大家可均衡攝取來保持身體健康。當心肌梗塞、腦中風、腦溢血、腦出血等狀況發生時，有些人會說：「平常都沒怎樣啊！這麼突然！」其實，這多為經年累月不正確飲食習慣所導致，並非因1、2天就會發生憾事，因此許瓊月也鼓勵大家，平常要養成定期健康檢查好習慣，畢竟隨時了解身體狀況才能積極調整飲食及生活。

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