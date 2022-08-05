護心飲食｜胸痛是染疫還是心肌梗塞？中醫師推3大紅色食物助養心

炎炎夏日，除了要預防中暑，更要預防突發心血管疾病。



疫情期間，有些人搞不清楚胸悶、胸痛，是需要緊急送醫的心肌梗塞還是染疫引起，可能因此錯失治療時機。中醫師建議，夏天可以吃紅色食物，養心又護心。

紅色食物助養心（按圖看清 👇👇👇）

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疫情攪局錯認疾病

台灣資深醫藥記者梁惠雯表示，有名70歲張先生，出現胸悶、胸痛、喘不過氣等症狀，以為自己感染新冠肺炎，嚇得趕緊快篩，結果呈現陰性，讓他鬆了一口氣，沒想到回房間休息，卻陷入昏迷，緊急送醫搶救，才發現竟是「心肌梗塞」發作，所幸緊急送醫挽回一命。

另外，也有一名52歲劉先生，平時身體硬朗，接種新冠疫苗第3劑2天後，突然感覺右側胸痛，他懷疑是疫苗副作用，自行在附近診所拿止痛藥。但吃藥後4～5天，胸痛仍未改善，最後到大醫院才診斷出嚴重肋膜炎，出現反覆高燒，做了肋膜積水引流和胸腔手術，還一度住進加護病房，幸好最後化險為夷，順利出院。

夏季濕熱 紅色食物助養心

由於夏天氣溫升高，人體血管擴張，血流量比平時增加，心臟負擔變大，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，血管較易阻塞，因此平時就該做好心血管預防保健。

台灣中醫師吳宏乾表示，不同顏色的食物分別對不同的臟腑器官有所助益，食材的青、紅、黃、白、黑五種顏色對應到人體的肝、心、脾、肺、腎。 紅色食物有助養心護心，可有助體內生血、活血：

1. 紅棗

性溫、味甘，不僅能夠補氣補血，還可以安神，有補心血作用。

2. 紅花

紅花味甘而性微涼，可以改用川紅花取代藏紅花。吳宏乾提醒，因為番紅花有活血功效，孕婦及一般女性月經期間不宜吃。

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3. 丹參

活血祛瘀作用著稱，能夠活通血液、消除血管淤塞及減少血管血液發炎因素，對心血管保健有益。吳宏乾說，丹參是心血管病人活心血最好的一味中藥材。

吳宏乾總結，這帖補方是用活心血、補心血、涼心血作用混搭，比例是紅花10小葉、紅棗5顆、丹參10片，加熱水滾煮即可。

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