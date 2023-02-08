春季來臨濕度增 室內晾衫霉菌生 或致過敏發炎 4個方法控濕防霉

踏入2月，我們終於可以跟寒冷的冬季說再見，近日氣溫亦開始回暖，可是除了氣溫，濕度也同樣逐步上升。春季，最麻煩的莫過於潮濕多雨的天氣，尤其是香港普遍居住空間小，在潮濕的天氣中在室內晾衫不但影響心情，更有可能影響健康。



英國有醫生指，在室內掛起潮濕的衣服會增加室內濕度達30%，黴菌（即霉菌）易繁殖，可致支氣管炎、鼻竇炎等，亦有些人會對霉感過敏出現鼻塞、喉嚨癢、流眼水等情況。

踏入春天，香港的天氣開始變得潮濕，這樣的日子持續令洗乾淨的衣服遲遲未乾透，不少人唯有移師室內晾乾衣服，但這卻可能令霉菌大量滋生，危害健康。（資料圖片）

據外媒報導引述醫生指，將一機濕洗後衣物在室內晾乾，室內濕度約增加30％，為霉菌創造了理想的繁殖條件，可以大量滋生； 一名英國男子因此染上可引致死亡的慢性麴菌症（Chronic Pulmonary Aspergillosis）。

▼霉菌是什麼？（按圖 👇👇👇）

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霉菌可致哮喘及過敏發炎

1. 過敏



有些人會對霉菌敏感，另外，霉菌也有機會令室內的塵蟎增加，對塵蟎敏感的人會引發過敏反應，又或者有其他過敏症人士亦相對較易發作，出現鼻塞、喉嚨癢、流眼水等情況。

▼出現的過敏症狀包括：（按圖 👇👇👇）

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2. 炎症



霉菌還可以觸發微生物和細菌的產生，令某些人有發炎反應，包括過敏性肺炎、支氣管炎、鼻竇炎等。

▼霉菌及其產生的微生物可能導致的疾病：（按圖 👇👇👇）

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3. 麴菌症 （Aspergillosis）



麴菌是可引起麴菌症的其中一種霉菌。大部分人吸入這種真菌的孢子並不會生病，但對於免疫系統較弱或本身患有肺部疾病的人會產生嚴重反應，包括影響呼吸，引起咳嗽，甚至咳到出血，出現頭痛、鼻竇炎等，更有機會引致死亡。

▼不同類型的麴菌症： （按圖 👇👇👇）

▼世界衛生組織和美國疾病控制與預防中心的研究顯示，長期在霉菌多的環境下除了炎症，也會出現以下症狀：（按圖 👇👇👇）

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▼經常在室內晾衫，有什麼方法可減少霉菌滋生？（按圖 👇👇👇）

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1.使用抽濕機控制濕度30%-50%



家庭醫生林永和表示，大家可以使用濕度計量度家中相對濕度，以30%至50%最為理想。天氣潮濕，濕度可達70%-100%，「濕度50%以上，麈蟎易滋生，濕度70%以上，霉菌會生長。」

在室內晾初時可使用抽濕機控制室內濕度，有些抽濕機更有淨化空氣功能，可以過濾霉菌及塵蟎等致敏原。

2.勿在睡房晾衫



室內晾衫應將衣物掛在大廳而非睡房，大廳的空氣相對較流通，睡房有被鋪，較易營造溫暖潮濕的環境令霉菌生長，加上有鼻敏感及哮喘等人士大多在一早一晚發病，故不宜將濕衣物掛在睡房。

3. 外出之前晾衫



如果定要在室內晾衫，最好在外出之前晾衫，減少逗留在濕度高的室內環境，並使用抽濕機加快乾衣速度，如果沒有抽濕機的人士，應在晾衫時打開窗戶及開風扇，助空氣流通。

4. 霉菌角落定時清潔



林醫生提醒，大眾亦應留意家中衛生情況，並定時清潔易生霉菌的角落，如水喉位及牆角，清潔時應戴上口罩（花粉口罩或外科口罩均可），以免吸入霉菌、細菌或其他過敏原。

▼同場加映：如何去除牆身的霉菌？（按圖 👇👇👇）

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