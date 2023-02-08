春季來臨濕度增 室內晾衫霉菌生 或致過敏發炎 4個方法控濕防霉
踏入2月，我們終於可以跟寒冷的冬季說再見，近日氣溫亦開始回暖，可是除了氣溫，濕度也同樣逐步上升。春季，最麻煩的莫過於潮濕多雨的天氣，尤其是香港普遍居住空間小，在潮濕的天氣中在室內晾衫不但影響心情，更有可能影響健康。
英國有醫生指，在室內掛起潮濕的衣服會增加室內濕度達30%，黴菌（即霉菌）易繁殖，可致支氣管炎、鼻竇炎等，亦有些人會對霉感過敏出現鼻塞、喉嚨癢、流眼水等情況。
據外媒報導引述醫生指，將一機濕洗後衣物在室內晾乾，室內濕度約增加30％，為霉菌創造了理想的繁殖條件，可以大量滋生； 一名英國男子因此染上可引致死亡的慢性麴菌症（Chronic Pulmonary Aspergillosis）。
▼霉菌是什麼？（按圖 👇👇👇）
霉菌可致哮喘及過敏發炎
1. 過敏
有些人會對霉菌敏感，另外，霉菌也有機會令室內的塵蟎增加，對塵蟎敏感的人會引發過敏反應，又或者有其他過敏症人士亦相對較易發作，出現鼻塞、喉嚨癢、流眼水等情況。
▼出現的過敏症狀包括：（按圖 👇👇👇）
2. 炎症
霉菌還可以觸發微生物和細菌的產生，令某些人有發炎反應，包括過敏性肺炎、支氣管炎、鼻竇炎等。
▼霉菌及其產生的微生物可能導致的疾病：（按圖 👇👇👇）
3. 麴菌症 （Aspergillosis）
麴菌是可引起麴菌症的其中一種霉菌。大部分人吸入這種真菌的孢子並不會生病，但對於免疫系統較弱或本身患有肺部疾病的人會產生嚴重反應，包括影響呼吸，引起咳嗽，甚至咳到出血，出現頭痛、鼻竇炎等，更有機會引致死亡。
▼不同類型的麴菌症： （按圖 👇👇👇）
▼世界衛生組織和美國疾病控制與預防中心的研究顯示，長期在霉菌多的環境下除了炎症，也會出現以下症狀：（按圖 👇👇👇）
▼經常在室內晾衫，有什麼方法可減少霉菌滋生？（按圖 👇👇👇）
1.使用抽濕機控制濕度30%-50%
家庭醫生林永和表示，大家可以使用濕度計量度家中相對濕度，以30%至50%最為理想。天氣潮濕，濕度可達70%-100%，「濕度50%以上，麈蟎易滋生，濕度70%以上，霉菌會生長。」
在室內晾初時可使用抽濕機控制室內濕度，有些抽濕機更有淨化空氣功能，可以過濾霉菌及塵蟎等致敏原。
2.勿在睡房晾衫
室內晾衫應將衣物掛在大廳而非睡房，大廳的空氣相對較流通，睡房有被鋪，較易營造溫暖潮濕的環境令霉菌生長，加上有鼻敏感及哮喘等人士大多在一早一晚發病，故不宜將濕衣物掛在睡房。
3. 外出之前晾衫
如果定要在室內晾衫，最好在外出之前晾衫，減少逗留在濕度高的室內環境，並使用抽濕機加快乾衣速度，如果沒有抽濕機的人士，應在晾衫時打開窗戶及開風扇，助空氣流通。
4. 霉菌角落定時清潔
林醫生提醒，大眾亦應留意家中衛生情況，並定時清潔易生霉菌的角落，如水喉位及牆角，清潔時應戴上口罩（花粉口罩或外科口罩均可），以免吸入霉菌、細菌或其他過敏原。