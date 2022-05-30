霉菌｜落雨天用洗衣機霉菌激增！日專家教用1招防霉消毒超有效

初夏到來，天氣變得陰晴不定，碰巧洗衣的日子如果是下雨天，衣服難乾之餘，甚至令洗衣機變成霉菌滋生地！日本有研究指出，殘留的洗衣粉會變成霉菌的養分，比起每天都使用的洗衣機，一周只使用2至3次的洗衣機更容易滋生霉菌。有專家分享如何使用漂白粉清潔洗衣機，從而有效消滅霉菌。



日本電視節目《めざましテレビ》最新一集提到洗衣機的使用頻繁及含菌量的關係。

▼為何洗衣機隨時滋生霉菌？（按圖👇👇👇）

機內殘留的洗滌劑會為霉菌提供營養，當洗衣機內部濕度上升時便會容易滋生霉菌。早前更有研究指出，一周只使用2至3次的洗衣機，其霉菌含比起每天都使用的洗衣機高出13倍以上。

據環境保護處的室內空氣質素資訊中心資料顯示，黴菌（霉菌）並非細菌，而是真菌的一種，是極微細真菌群的俗稱。這種微生物依賴已死亡的有機物質生存，室內霉菌可分解已死亡的有機物質，對食物、各類建築物料、紡織物、皮革及地毯等不同物質造成破壞。

在合適的室內環境下，包括有養分 (即已死亡的有機物質) ，適當的溫度及充足的水分，這些極細微的霉菌孢子就會像種子一樣生長成霉斑（稱為「菌落」），通常由較小面積（毫米範圍）至較大範圍大量生長、呈不同色調的綠色或黑色，亦可是任何顏色。

日本有研究指出，殘留的洗衣粉會變成霉菌的養分，比起每天都使用的洗衣機，一周只使用2至3次的洗衣機更容易滋生霉菌。(資料圖片)

漂白粉洗機消毒兼防霉

若霉菌在洗衣機內滋生，有機會在洗衣期間污染衣服，甚至引發一連串的皮膚敏感問題，例如濕疹、皮膚炎等。家庭電器專家和田由貴提醒，在雨季潮濕的天氣，最好經常打開洗衣機蓋通風，減低霉菌滋生機會。除此之外，其實日常可以將漂白劑混合溫水洗機，消滅霉菌。

▼６步驟用漂白粉洗機除霉（按圖👇👇👇）

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1.移除洗衣機濾網及清理上面的污垢，以及清除洗衣桶內表面的碎屑。



2.將40°C至50°C的熱水注入洗衣機，水位調到最高。



3.根據說明書，然後加入適量漂白劑洗機5分鐘，然後靜置3小時或以上。



4.用網清除漂浮的污垢。假如家中沒有網，也可以利用不再需要的衣架和絲襪自製。



5.放入不再需要衣物再洗滌一次。



6.脫水後，徹底擦拭洗衣桶內部便完成。



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