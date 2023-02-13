癌症｜研究稱乳癌可被預防！營養師分享常見乳癌成因及預防措施

乳癌為台灣婦女發生率第一位之癌症，有營養師引用外國研究指出，乳癌風險除了高油、高糖飲食外，肥胖也是因子之一。應盡量避開香水、指甲油、潤膚露等環境賀爾蒙，否則恐誘發乳癌。



台灣營養師馬鳳吟在「熟齡保健專家-馬鳳吟營養師」分享一篇發表在《JAMA Network Open》的最新研究。除了雌激素濃度、肥胖、飲食外，研究指出，緻密的乳腺組織也與患乳腺癌的風險有關，增加約1.2到4倍，但很少有女性將乳房密度視為重要的危險因素。

乳癌至今確切原因目前仍不明，但美國癌症研究所指出，38%乳癌是可被預防的。常見的乳癌的風險因子及建議預防措施如下：

常見乳癌風險因子及建議預防措施（按圖👇👇👇）

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1. 飲食西化、高油高糖

長期高油、高糖的飲食習慣容易造成肥胖。體內脂肪細胞不斷累積，會增加血液中雌激素濃度，因此許多女孩初經及乳房發育時間都提早，不僅會增加乳房細胞增生速度，也會提高乳癌風險。

2. 體重過重

肥胖本就是許多慢性病及致癌因子之一，除了會造成體內發炎反應升高外，還會增加體內「芳香酶」（aromatase）的活性，促使體內的雄性激素轉化成雌激素，造成雌激素濃度增加。

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3. 多補充植化素

「植化素」具有抗氧化、抑制癌細胞增殖、致癌物質無毒化、強化免疫力等功效，日常中攝取多色蔬果可免於身體受到體內毒素傷害，如茄紅素、花青素、胡蘿蔔素、薑黃素、兒茶素等，都是很好的植化素來源。

4. 多吃護肝食物

肥胖除了增加乳癌風險，更會影響脂肪肝形成，而肝是人體最大的解毒代謝器官，無論雌激素或環境荷爾蒙，都需要經過肝臟的兩階段代謝解毒，才能安全排出到體外。可多攝取護肝食物，如深綠色蔬菜、蛋白質、紅棗等。

5. 儘可能避開環境荷爾蒙

環境荷爾蒙不只干擾了正常雌激素在體內的作用，進而誘發女性乳癌、瘜肉、子宮肌瘤、肌腺症、內膜異位等婦科疾病，甚至影響生育能力。常見的環境荷爾蒙包括膠瓶、塑膠飲料杯、香水、止汗劑、潤膚露、指甲油、髮膠、殺蟲劑等，大型魚類中的重金屬也時常隱藏。

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馬鳳吟提到，該篇研究主要是提醒，別忽略了檢查報告的暗示。她表示，這道理就像很多人做健康檢查，非常開心都沒有紅字，「但我常說，只要在臨界值都很危險。」舉例而言，三酸甘油酯正常值25～150 mg/dl，因此，如若檢查結果為149也是正常，但其實已在臨界點。這非常容易忽略，因此健康檢查最重要的是「聽報告」，以免錯失黃金治療期。

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