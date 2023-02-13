肝癌｜乙肝才是肝癌最大成因！及早治療治癒率達8成 預防4大要點

肝癌是香港第5大常見癌症，致命率更是第三高，但大多市民普遍對肝癌認知不足，以為滴酒不沾就不會「中招」，又認為肝癌難以根治。今日（13日），香港港安醫院－荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管及外科顧問醫生馬家榮就在記者會上為常見的肝癌迷思進行解釋。



香港港安醫院－荃灣醫生拆解市民對肝癌的迷思及誤解。（周浩賢攝）

香港肝癌的最大成因

在記者會上臨床主管及外科顧問馬醫生指，在肝癌的常見高危因素當中，其實慢性乙型肝炎（乙肝）才是最主要的成因，現時香港佔近8成的肝癌患者都同時患有乙型肝炎。

為何乙肝患者更容易患上肝癌？

1. 乙肝帶菌者患肝癌的風險較非帶菌者高100倍，約7.2% 的香港人口約 54 萬人己感染乙型肝炎病毒，2021年本地約有2.7%的孕婦己感染乙型肝炎病毒。



2. 乙肝病毒(HBV)屬DNA病毒，可以整合入人體的基因組，病毒於是會在肝細胞内複製，並充斥整個肝臟，可無需經歷肝炎、肝硬化就跳級變為肝癌。



3. 乙肝病毒的特性會引致多發性腫瘤，因此患乙肝的肝癌患者比其他肝癌患者更容易肝癌復發。



肝癌難以醫治？

患者曾先生親自現身分享治療經歷（周浩賢攝）

曾經是肝癌患者的曾先生亦到場分享自身個案。53歲的曾先生，擁有10年的乙肝病歷，以往一向在公立醫院就診，但在2018年時發現肝腫瘤，惟未能確認腫瘤屬性。在考慮了時間因素後，於去年3月轉到香港港安醫院－荃灣求診，經檢查發現肝臟有多處腫瘤，最終接受了傳統開放式肝臟切除手術，術後只須6日即可出院，至今仍未有復發。

馬醫生指，在術前醫生會就患者體質、肝功能及肝臟腫瘤的情況進行評估。若患者的狀況不適宜進行手術，醫生會先協助患者調校好身體才進行手術。在本個案中，由於患者腫瘤的生長位置較為深入，不適合進行微創手術，否則康復時間會更短。一般而言，微創手術只需3到5天便可出院，而傳統切除手術則需要多2到3天時間。

另外，現時醫治肝癌有多種方法，除了一般的根治性療法外，亦有多種舒緩性療法提供給不同狀況的病人，只要在早期進行手術，肝癌的治癒率可達7至8成，肝癌並非大眾想像中難以根治。但由於肝臟沒有神經線．所以即使受損傷也不會產生疼痛，臨床上早期腫瘤少於5公分者一般都沒有病徵，如非進行身體檢查，往往要等腫瘤大到撐扯著肝膜，患者才會感到腹痛。

如何預防肝癌？

就如何可以預防肝炎方面，馬醫生表示給予以下貼士：

1. 乙肝帶病毒者應盡可能每半年做檢查，包括抽血驗肝功能、甲胎蛋白（肝癌指數）及照肝臟超聲波。



2. 乙肝患者須按醫生指示接受抗病毒藥物治療 ，並同時每半年覆診做以上檢查。



3. 患乙肝的肝癌患者，在術後須繼績乙肝藥物治療控病．可減少乙肝病毒引發的新腫瘤而造成肝癌復發。



4. 肝癌高危者，應做以下事項：



-如家人患上乙型肝炎 ，其他家庭成員應及早接受血液檢查，若未受乙肝病毒感染則應盡快接受乙型肝炎免疫注射 (乙型肝炎疫苗）



-勿吸煙及應節制飲酒



- 作息定時，避免操勞•多吃蔬菜水果 ，恆常適量運動，以增強身體免疫力並減輕肝臟負擔。



- 使用安全套、勿共用針筒，以避免傳播及感染乙型和丙型肝炎



- 避免會損害肝功能的藥物及發霉或變壞的食物



根據香港港安醫院－荃灣港安醫院肝膽胰臟檢查及治療中心的數據，有近7成的肝癌個案，由於及早發現腫瘤而可做手術移除並痊癒，再配合術後綜合療程包括：跨專科醫生團隊緊密監控患者的情況及復较風險、針對乙型肝炎病毒的控制、需要時安排介入性治療及免疫治療：另專責護士主理患者的日常護理、服藥、覆診等，能讓康復者加快重回正常生活軋跡。

現時香港港安醫院－荃灣提供共62張低收費病床供合資格病人使用，住院基本收費每天港幣 120 元 ，包括房租、三餐膳食及一般護理費用。接受日間手術的病人，收費為港幣 96元，抱括房租、膳食一餐及一般護理。