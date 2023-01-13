脂肪肝｜瘦削、吃素也可患上　沒特效藥治療　「這樣做」就能好轉

台灣約每2～3個人就有1個人有脂肪肝。台南市立安南醫院消化內科主治醫生湯昇曄指出，病人接受腹部超音波檢查後被告知有脂肪肝，常會很焦慮地問醫師嚴不嚴重？並要求醫師開立肝藥治療，但其實許多脂肪肝不一定需要吃藥，「改變生活習慣」才是最重要的。



甚麼是脂肪肝？

台語形容脂肪肝是「肝包油」，也就是肝臟囤積了太多脂肪。

除了肥胖，高血脂、尤其是三酸甘油酯過高的人，酗酒、糖尿病控制不良、丙型肝炎、藥物（例如類固醇、治療免疫風濕藥物）等也是引起脂肪肝常見因素。

過去醫學界多認為，如果是長期大量飲酒造成的脂肪肝，容易演變為酒精性肝炎、肝硬化，進而可能導致肝癌等嚴重問題。不是酗酒所造成的脂肪肝，則不會演變成肝硬化。

但最近十幾年的研究卻發現，有一部份很少喝酒、並非酗酒引起的脂肪肝病人，也可能引發肝臟的致命危機。

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脂肪肝的前兆

脂肪肝或脂肪肝炎一般沒有症狀，很多人是在健康檢查發現，或者是肝功能異常升高才會出現如疲倦、噁心、厭食、黃疸、右上腹腫脹等不適。

台灣馬偕醫院肝膽腸胃科主治醫生朱正心表示，超音波是現今診斷脂肪肝最安全準確的工具。如果超音波發現脂肪肝，肝功能指數超過正常值兩倍（正常值SGOT、SGPT＝5～40），體態肥胖，並且排除乙型、丙型肝炎、酒精性肝炎、自體免疫疾病、藥物問題等常見的肝炎病因，即可為脂肪肝炎。

如果肝功能大於正常值5倍，醫生會建議做肝臟切片，進一步確認肝臟組織是否進展到纖維化、硬化階段。但因多數脂肪肝炎病患並無症狀，所以接受肝臟切片這種侵襲性檢查的意願很低，所以多半以抽血、超音波追蹤。

減肥，就是特效藥！

肝膽科門診經常會有病人問醫生：「脂肪肝有沒有特效藥？」

「沒有，減重就是最好的特效藥！」楊培銘總是這麼強調。

單純的脂肪肝無藥可醫，要靠自己努力。若能從飲食控制、運動、規律作息來減肥最理想。楊醫生曾有一位70公斤女病人，半年內力行減重8公斤後再照超音波，脂肪肝就不見了。

素食者、瘦子比較沒有脂肪肝？

Q：吃素就不會有脂肪肝？

A：錯！素食者雖不吃動物性脂肪，但若常用煎炸烹調方式，或為讓食物美味放較多的油，還有吃太多堅果類食品，一樣會因吃進過量油脂或營養過剩變成脂肪肝，肝病基金會指出。



Q：瘦子也會有脂肪肝？

A：對！脂肪肝與肥胖關係密切，體重過重、BMI大於25的人，脂肪肝機率隨之大增。



但有些人因為先天體質關係，比方膽固醇代謝異常，即使身材苗條體重正常，仍可能有脂肪肝。

BMI的算法：體重（公斤）÷身高（公尺）²



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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