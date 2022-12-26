肝癌｜肥胖者患肝癌機率高1.5倍！4招逆轉脂肪肝從生活習慣著手

肝癌有2成為非乙、丙型肝炎所引起，脂肪性肝炎是肝癌的致病因子之一，當肝臟內的脂肪佔肝臟總重5%以上，即稱為脂肪肝。



依據2019年癌症登記資料顯示，肝癌為台灣人十大癌症發生率第5位，發生人數為1萬1,272人。另，2021年台灣衛生福利部死因統計資料顯示，有1萬2,035人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中慢性肝病及肝硬化為我國主要死因的第10位，死亡人數為4,065人，肝癌則高居台灣主要癌症死因的第2位，死亡人數為7,970人。

六類人可能會罹患脂肪肝（按圖👇👇👇）

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體重過重或肥胖者 罹患脂肪肝與肝癌風險增

世界癌症研究基金會曾指出肥胖與脂肪肝相關，並與代謝症候群密切相關，會導致肝發炎或肝損傷，且體內過多的脂肪也是造成許多慢性疾病的原因之一。

另，國際癌症研究機構（IARC）的報告也指出，肥胖是導致癌症的危險因子，且體重過重者相較於健康者高出1.5-1.8倍罹患肝癌的機率。

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防肝癌三部曲 從生活習慣著手

脂肪肝是一種健康警訊，雖無立即性的危害，若長期未改善或不治療，即有可能演變成慢性肝炎，進而發展成肝纖維化，最終導致肝硬化及肝癌。

常見造成脂肪肝的原因，可歸納為慢性病控制不良與不健康的生活型態，包含：肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病控制不良、過度飲酒、喜好喝含糖飲料或吃精緻食品等，再加上缺乏運動及熬夜。

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目前尚無合格有效的治療藥物，若要逆轉脂肪肝，培養良好的生活習慣是關鍵，台灣國民健康署呼籲，「認識自己的BMI、聰明吃、快樂動、天天量體重（及腰圍）」，降低慢性肝病、肝硬化及肝癌的發生。

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