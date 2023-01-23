銀髮視力｜通宵打麻雀小心患乾眼症　中醫3種茶飲助補水解肝火

過年熬夜打麻雀，跟家人朋友聚會，隔天上起床最常見的就是眼睛乾澀，甚至嚴重時可能會誘發乾眼症。



乾眼症是現代人極為常見的疾病，症狀不是只有眼睛乾澀，眼皮沉重、有異物感都可能是乾眼症的表現。來自台灣的中醫師吳宛容分享，利用中藥材泡成茶飲，天天喝來解救眼睛吧！

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乾眼症分3種 對症治療效果好

老化、長時間使用3C產品會造成乾眼症，工作太勞累、睡眠不足也會使眼睛疲累和乾澀。有些人甚至會覺得眼皮有緊繃感、沉重感，眼睛黏黏的、視物突然模糊等等。雖然乾眼症的症狀表現在眼部，但原因與內臟機能有關。吳宛容醫師表示，從體質區分，乾眼症患者可分為3類：

1. 肝腎陰虛

中醫認為，肝開竅於目，肝主疏泄，負責調暢全身水分、氣體的通道。吳宛容指出，若體內氣、水循環不好，會影響到眼睛，有些乾眼症患者就是分泌淚液的通道不通暢。

另外，腎主陰水，有滋潤濡養的作用，腎不好也會影響眼睛。加上肝經、腎經這兩條經絡都會經過眼部，因此肝、腎有問題，容易導致乾眼症。

常見族群：四、五十歲以上的人、更年期後的婦女、長期熬夜者。身體機能老化的年長者，容易有這種體質。年輕人熬夜、愛吃烤炸辣等食物，易生熱化燥，消耗津液，也會讓體質偏向肝腎陰虛，導致眼睛乾澀。

症狀：眼睛乾澀和疲勞，但不會有刺痛感、眼睛紅的情況。

治療：治療方向以補肝陰為主，使用杞菊地黃丸。

飲食：建議常食用富含黏液、可滋陰的食物，例如山藥、秋葵、白木耳、黑木耳。

2. 肝火濕熱

這類體質的患者，多有作息不規律、工作壓力大、情緒起伏大且容易生氣的情況。同時，飲食較不節制，愛吃燒烤、油炸、辛辣食物，還愛喝冷飲、脾酒。

外觀看起來臉色較紅，眼球略呈紅、黃色。除了眼睛乾，還會出現血壓偏高、口臭、便祕等問題。

常見族群：以青壯年為主，且男性多於女性。

症狀：眼睛乾癢、刺痛、血絲多、眼球覺得熱熱的，以及眼屎比較多。因處於發炎狀況，這類患者容易長針眼。

治療：使用洗肝明目湯，清熱明目、消腫解毒。

飲食：飲食要清淡，蔬果要多吃。吳宛容表示，尤其是水果，多含抗氧化成分，可保護眼睛，例如奇異果、蘋果。

3. 氣陽兩虛

年紀大、久坐、久臥的人都會造成氣虛，氣虛情況惡化後會變陽虛。當陽氣耗損過多，體內能量不足，會使體內的氣循環變差，沒有足夠的浸液能濡養眼睛，水分代謝也會變差。

常見族群：好發於年紀大的人、久病長期臥床者、長時間久坐的人，以及愛吃冰冷食物且不愛運動的女性。

不少女性愛吃水果，但水果多偏寒，加上不常運動，時間久了導致氣虛或陽虛。

症狀：眼睛乾澀和疲累，眼皮覺得有沉重感，想閉著眼睛休息。眼皮有沉重感在老年人身上蠻常見的，是他們的主訴症狀。

治療：以補中益氣湯為主，此藥方不僅可補氣，還可把氣提升到頭面部。當頭面部的氣循環變好，眼睛滋潤度也會改善。

飲食：不適合吃太寒涼的食物，水果要適量食用。飲食以溫食為主，餐點中可加點薑，或吃點龍眼。生薑要確實蒸熟，才能加強暖胃溫腸的功效。

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3道茶飲為眼睛補水 改善乾眼症

針對3種乾眼症體質，吳宛容醫師分享3道茶飲。這些茶飲可以每天喝，但最好在白天飲用，避免影響睡眠。

1. 肝腎陰虛：枸杞菊花茶

材料與作法：枸杞10克、菊花5朵，放進保溫杯用熱水沖泡，悶10分鐘後即可飲用。

枸杞有補肝腎、明目的作用；菊花可抒風熱，也具有明目效果。肝腎陰虛的患者，還可喝白木耳飲、黑木耳飲。

2. 肝火濕熱：決明子菊花茶

材料與作法：決明子10克、菊花5朵，用熱水泡開，同樣悶10分鐘就可飲用。

決明子有清肝明目和潤腸的作用。吳宛容提醒，如果用這個配方比例來泡，飲用後出現腹瀉情況，決明子可減少一點。

3. 氣陽兩虛：黃耆枸杞紅棗茶

材料與作法：黃耆5片、枸杞10克、紅棗3～5顆，煮法一樣。

黃耆能補氣升陽，紅棗可補中益氣、養血。氣陽兩虛的人偏寒，氣的循環不好，血液循環也會較差，食用紅棗可改善。枸杞有明目的作用，紅棗可補中益氣、養血，適合氣陽兩虛的患者。

熱敷加穴道按摩 改善眼部循環

改善乾眼症，不同體質有各自適合的藥方、食療，有些改善方法則是不分體質的。

除了讓眼睛適當休息，吳宛容醫師強調還要保有充足的睡眠。最好在晚上11點至凌晨3點之間處於熟睡狀態，因為此時是肝經和膽經循行的時間。平時還可熱敷雙眼加按摩眼周，改善眼部循環。

● 熱敷：毛巾以40度的溫水浸泡，擰乾後敷在眼部，以蒸氣加強眼睛局部的氣血循環。

● 按摩眼周：從眉頭攢竹穴開始、依序按眉毛中間的魚腰穴、眉尾的絲竹空穴、眼尾的瞳子髎穴、眼睛下方的承泣穴，最後到眼內角的晴明穴。

定點按壓這6個穴位，各旋轉20次。按摩時，是以指關節施壓於眼眶骨，而不是按在眼球上。如果按摩時，眼睛有酸脹感，代表眼周循環差、肌肉緊繃，建議增加每天按摩的次數。

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